Le t-shirt HercShirt V5.0, portable un mois sans lavage, dévoilé

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Le t-shirt HercShirt V5.0, portable un mois sans lavage, dévoilé

Selon les fabricants, le HercShirt V5.0 Max peut être porté pendant au moins 30 jours sans être lavé. Il ne dégagerait aucune mauvaise odeur, même pendant les entraînements sportifs et les longs voyages.

Pour obtenir ce résultat, sept éléments spéciaux neutralisant les odeurs ont été ajoutés au tissu du t-shirt. Ils comprennent notamment du cuivre, de l’argent, du zinc, de l’or et des cendres volcaniques. Les deux autres composants relèvent du secret commercial de l’entreprise. Selon le fabricant, le cuivre et l’argent éliminent les bactéries responsables des mauvaises odeurs, le zinc neutralise les composés produits par la transpiration, tandis que les cendres volcaniques absorbent l’humidité et les odeurs extérieures, notamment celle de la fumée.

L’entreprise a déclaré avoir consacré près de dix ans à la création de ce t-shirt. Au cours de cette période, cinq versions ont été développées et les avis de plus de 10 000 clients issus de plus de 100 pays ont été pris en compte. Selon elle, l’un des clients a porté l’un des modèles précédents pendant près de 100 jours sans rencontrer de problème lié aux mauvaises odeurs.

Comparaison côte à côte de deux t-shirts noirs, l’un froissé et l’autre à plat.

Les fabricants soulignent toutefois que le t-shirt peut accumuler de la poussière ou se tacher. Il faut donc malgré tout le laver régulièrement dans une machine à laver classique.

La version HercShirt V5.0 Max coûte 80 dollars, tandis que les modèles plus simples commencent à 40 dollars. Le projet de financement participatif a déjà réuni plus de 274 000 dollars. Les livraisons des t-shirts devraient commencer en novembre.

HercShirt V5.0 Max
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