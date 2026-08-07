Le transfert de Rodri crée une situation inattendue au milieu de terrain du Barça

La situation autour de Rodri, milieu de terrain de la sélection espagnole et de Manchester City, suscite d’intenses discussions sur le marché des transferts. Selon le média sportif, un éventuel transfert du joueur pourrait bouleverser les plans internes du club catalan et créer de sérieux problèmes pour l’un des leaders de l’équipe. Selon Goal.com qui rapporte cette information.

Il y a seulement quelques jours, l’entraîneur principal Hansi Flick avait pourtant fermement affirmé que le renforcement de ce secteur n’était pas une priorité. Cependant, la direction considère l’arrivée de Rodri comme une étape stratégiquement importante. Deux raisons principales auraient poussé le club à prendre cette décision : le départ prochain de Marc Casadó, qui serait attendu, et la blessure au genou de Frenkie de Jong.

Le danger qui menace Frenkie de Jong

D’après le média, Frenkie de Jong pourrait être le joueur le plus pénalisé par le transfert de Rodri. À court et moyen terme, le milieu de terrain néerlandais risque de perdre sa place dans le onze titulaire. Son avenir au sein du club catalan reste pour l’instant incertain.

Les plans du club pour la nouvelle préparation de la saison ont changé dès le retour de De Jong au centre d’entraînement. Le milieu de terrain est arrivé au centre avec une blessure au genou contractée pendant ses vacances. Cette situation a suscité une vive colère au sein de la direction du Barça, notamment chez l’entraîneur Hansi Flick.

Le staff technique n’a pas compris comment le joueur avait pu disputer des matchs importants en fin de saison malgré cette blessure. Le mécontentement de la direction ne visait pas seulement le joueur, mais aussi le personnel médical de la sélection néerlandaise. Le club s’est ainsi retrouvé privé de son principal milieu défensif et confronté à un problème inattendu.

L’arrivée de Rodri est donc considérée comme une mesure destinée à combler ce vide et à renforcer encore la concurrence au cœur de l’équipe. Toutefois, l’impact de cette situation sur l’avenir des joueurs actuels devrait se préciser dans les prochains jours.