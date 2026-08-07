Chelsea va réduire drastiquement son effectif : Xabi Alonso se sépare de 16 joueurs

·122·Sport
Chelsea va réduire drastiquement son effectif : Xabi Alonso se sépare de 16 joueurs

Le club anglais Chelsea est confronté à un sérieux problème d’effectif avant la saison 2026/2027 : à 25 jours de la fermeture du mercato estival, le groupe professionnel compte désormais 41 joueurs. Le nouveau manager des Blues, Xabi Alonso, a une mission colossale : reconstruire l’équipe en profondeur et se séparer des éléments en surnombre. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

L’absence de Chelsea des compétitions européennes cette saison rend encore plus difficile la gestion d’un effectif déjà pléthorique. Dans ce contexte, la direction et le staff technique prévoient, dans les prochaines semaines, de réduire le groupe en vendant ou en prêtant plusieurs joueurs.

Les plans pour optimiser l’effectif

Ces dernières années, ce type de situation est devenu courant à Stamford Bridge. Même si les règles de la Premier League accordent des exemptions aux joueurs de moins de 21 ans et aux éléments formés au club, facilitant leur inscription, les spécialistes estiment que travailler avec un groupe aussi nombreux nuirait à la stabilité de l’équipe.

Selon la BBC, l’entraîneur espagnol Xabi Alonso souhaite ramener l’effectif professionnel à 25 joueurs. Cela signifie que pas moins de 16 éléments devront quitter l’équipe ou rejoindre d’autres clubs d’ici au début du mois de septembre.

Les nouvelles règles et la solution au problème

Rappelons que Chelsea avait déjà rencontré des difficultés par le passé avec des joueurs comme Raheem Sterling et Axel Disasi, qui s’entraînaient à l’écart de l’équipe première dans un groupe surnommé publiquement le “groupe des bannis”. La FIFA a ensuite officiellement interdit cette pratique.

Désormais, les grands clubs européens sont contraints de résoudre ce type de situation uniquement en vendant directement les joueurs ou en les prêtant. Le staff de Xabi Alonso doit lui aussi agir dans le respect de ces règles afin de créer un environnement de saine concurrence au sein de l’équipe avant le début de la saison.

ChelseaXabi AlonsoPremier LeagueTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Layma Vladson bat une adversaire classée 478 places plus haut : sensation à Leipzig !Aujourd'hui, 07:39Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Javohir Sindarov termine 2e au Grand Chess Tour aux États-Unis !Aujourd'hui, 07:29Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Umar Nurmagomedov se rend à Shanghai : l’affiche du combat dévoilée !Aujourd'hui, 07:22Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Whittaker cible Guskov : un nouveau combat se profile-t-il ?Aujourd'hui, 07:18McGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevMcGregor attend une sensation : il pronostique le combat de MakhachevAujourd'hui, 07:14Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Vadim Abramov : « Nous avons perdu contre le Lokomotiv à cause de l’erreur du VAR et de la fatigue »Aujourd'hui, 07:07
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)