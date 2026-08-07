Chelsea va réduire drastiquement son effectif : Xabi Alonso se sépare de 16 joueurs

Le club anglais Chelsea est confronté à un sérieux problème d’effectif avant la saison 2026/2027 : à 25 jours de la fermeture du mercato estival, le groupe professionnel compte désormais 41 joueurs. Le nouveau manager des Blues, Xabi Alonso, a une mission colossale : reconstruire l’équipe en profondeur et se séparer des éléments en surnombre. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

L’absence de Chelsea des compétitions européennes cette saison rend encore plus difficile la gestion d’un effectif déjà pléthorique. Dans ce contexte, la direction et le staff technique prévoient, dans les prochaines semaines, de réduire le groupe en vendant ou en prêtant plusieurs joueurs.

Les plans pour optimiser l’effectif

Ces dernières années, ce type de situation est devenu courant à Stamford Bridge. Même si les règles de la Premier League accordent des exemptions aux joueurs de moins de 21 ans et aux éléments formés au club, facilitant leur inscription, les spécialistes estiment que travailler avec un groupe aussi nombreux nuirait à la stabilité de l’équipe.

Selon la BBC, l’entraîneur espagnol Xabi Alonso souhaite ramener l’effectif professionnel à 25 joueurs. Cela signifie que pas moins de 16 éléments devront quitter l’équipe ou rejoindre d’autres clubs d’ici au début du mois de septembre.

Les nouvelles règles et la solution au problème

Rappelons que Chelsea avait déjà rencontré des difficultés par le passé avec des joueurs comme Raheem Sterling et Axel Disasi, qui s’entraînaient à l’écart de l’équipe première dans un groupe surnommé publiquement le “groupe des bannis”. La FIFA a ensuite officiellement interdit cette pratique.

Désormais, les grands clubs européens sont contraints de résoudre ce type de situation uniquement en vendant directement les joueurs ou en les prêtant. Le staff de Xabi Alonso doit lui aussi agir dans le respect de ces règles afin de créer un environnement de saine concurrence au sein de l’équipe avant le début de la saison.