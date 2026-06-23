La Norvège bat le Sénégal grâce à un doublé d'Erling Haaland

L'équipe nationale de Norvège a battu le Sénégal 3-2 lors de la deuxième journée du groupe I de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée dans le New Jersey, dans l'agglomération de New York, Markus Holmgren Pedersen et Erling Haaland ont marqué pour la Norvège. Ismaïla Sarr a inscrit les deux buts du Sénégal.

Le score a été ouvert à la 43e minute par Markus Holmgren Pedersen, donnant l'avantage à la Norvège. Au début de la seconde période, Erling Haaland a creusé l'écart à la 48e minute. Cinq minutes plus tard, Ismaïla Sarr a inscrit le premier but du Sénégal.

À la 58e minute, Haaland a encore trouvé le chemin des filets pour signer un doublé. Le Sénégal a lutté jusqu'à la fin du match et a réduit l'écart à la 90+3e minute grâce à un second but de Sarr. Cependant, le score n'a plus évolué.

Selon les statistiques, le Sénégal a davantage contrôlé le ballon. L'équipe africaine a affiché un taux de possession de 57 %, contre 43 % pour la Norvège. Le Sénégal a effectué 464 passes avec une précision de 90 %, tandis que la Norvège a réalisé 347 passes avec une précision de 79 %.

Le Sénégal a tenté 17 tirs, contre 12 pour la Norvège. Les deux équipes ont été à égalité concernant les tirs cadrés, avec six each. La Norvège a dominé les corners avec un score de 5-4.

La Norvège a commis 13 fautes, contre cinq pour le Sénégal. Aucun carton jaune ou rouge n'a été distribué lors de la rencontre. Les joueurs du Sénégal ont été pris au piège du hors-jeu à quatre reprises, alors qu'aucun cas n'a été enregistré pour la Norvège.

Grâce à ce résultat, la Norvège occupe la deuxième place du groupe avec six points en deux matchs. La France possède également six points, mais occupe la première place grâce à une meilleure différence de buts. Le Sénégal et l'Irak n'ont pour l'instant marqué aucun point.