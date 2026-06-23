Vidéo comparant les équipes nationales de Turquie et de Corée du Sud devient virale

Après l'élimination de l'équipe nationale de Turquie du tournoi, une vidéo circule largement sur les réseaux sociaux. Elle montre l'entraînement des joueurs de Corée du Sud en bas de l'écran et la préparation des membres de l'équipe de Turquie en haut.

La vidéo compare l'approche de l'entraînement des joueurs des deux équipes. Les supporters turcs critiquent vivement les membres de l'équipe nationale pour leurs résultats sur le terrain et leur niveau de préparation.

Certains blogueurs commentent la situation avec humour, répondant à la question « Qui a travaillé le plus dur dans l'équipe de Turquie ? » par « Le coiffeur ». Cette ironie souligne les critiques selon lesquelles les joueurs se seraient plus souciés de leur apparence que de leurs performances sportives.