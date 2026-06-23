CDM 2026. Norvège — Sénégal 3:2 (voir les buts)

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CDM 2026. Norvège — Sénégal 3:2 (voir les buts)

Lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'équipe nationale de Norvège a affronté le Sénégal. Les Européens ont remporté une victoire solide sur le score de 3:2. Pour la Norvège, les buts ont été marqués par Pedersen et Haaland (doublé), tandis que les deux buts des Africains ont été inscrits par Sarr.

CDM 2026. Groupe I. 2e journée
23 juin. East Rutherford. MetLife Stadium
Norvège — Sénégal 3:2
Buts : Pedersen 43, Haaland 48, 58 (doublé) — Sarr 53, 90+3 (doublé).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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