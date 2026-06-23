Folarin Balogun pourrait revenir en Premier League : Monaco fixe le prix

L'attaquant vedette de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun, devrait quitter Monaco lors du prochain mercato estival. Face à l'intérêt marqué des clubs anglais, le club français a fixé un prix précis pour son avant-centre. Formé à l'académie d'Arsenal, le joueur de 24 ans devrait faire l'objet d'une vive concurrence entre les clubs anglais. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, les négociations pour un nouveau contrat entre le joueur et le club sont au point mort. Par conséquent, Balogun a décidé de quitter le championnat français pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Son statut de joueur formé localement (homegrown) rend son transfert encore plus attractif pour les équipes de Premier League.

Valeur du transfert et prétendants

La direction de Monaco ne compte pas laisser partir son attaquant pour moins de 50 millions d'euros. Si cet accord se concrétise, le club de la Principauté réalisera un profit d'environ 20 millions d'euros sur son investissement initial. Actuellement, plusieurs grands clubs anglais ont entamé des discussions préliminaires avec les représentants du joueur. De même, des clubs de Serie A italienne suivent la situation de près.

Balogun a su s'imposer dans le championnat français. Après un prêt à Reims, l'attaquant a rejoint Monaco et a réussi à marquer 31 buts en 91 matchs au total. Sa technique et sa régularité sur le terrain attirent l'attention de nombreux recruteurs.

Succès à la Coupe du Monde

La performance éclatante de Folarin Balogun lors de la Coupe du Monde 2026 a également contribué à l'augmentation de sa valeur. En marquant un doublé contre le Paraguay, Balogun est devenu le premier Américain à marquer deux buts dans un seul match de Mondial depuis 1930. Avec l'équipe nationale des États-Unis, il a inscrit 11 buts en 29 sélections.

Actuellement, le joueur se concentre sur la participation de sa sélection nationale aux phases éliminatoires. Ses agents examinent quant à eux les offres entrantes. Selon Goal.com, une véritable « enchère » pour Balogun devrait débuter à la fin du tournoi, et il est attendu dans l'un des clubs leaders de la Premier League.

Ce transfert est également intéressant pour les fans de football, car les mouvements d'attaquants jeunes et talentueux comme Balogun entre les cinq grands championnats sont toujours au centre de l'attention. Il est très probable que nous le voyions bientôt dans la ligue la plus puissante du monde.