Le milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe nationale d'Angleterre, Declan Rice, a exprimé sa haute estime pour son coéquipier Harry Kane, soulignant que c'est une immense fierté de jouer aux côtés de l'attaquant expérimenté. Actuellement engagés dans la phase de groupes de la Coupe du Monde, Kane s'impose au sein du camp des « Three Lions » non seulement comme le meilleur buteur, mais aussi comme le leader principal maintenant la discipline d'équipe. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'équipe d'Angleterre est proche de valider sa qualification pour le tour suivant après sa victoire 4-2 contre la Croatie. Harry Kane, âgé de 32 ans, auteur d'un doublé lors de ce match, a porté son total de buts en Coupe du Monde à 10, égalant ainsi le légendaire Gary Lineker. Le prochain match contre le Ghana sera la 116e sélection de Kane, ce qui lui permettra de dépasser David Beckham pour devenir le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la sélection.

Évoquant le professionnalisme de son coéquipier, Declan Rice a déclaré qu'il dira avec fierté à ses futurs enfants qu'il a joué avec Harry Kane. Selon lui, l'attaquant du Bayern Munich montre son haut niveau tant à l'entraînement qu'en match, servant d'exemple aux jeunes joueurs.

Le facteur leadership et expérience

« J'ai beaucoup de chance. Premièrement, il est notre capitaine, et deuxièmement, il montre l'exemple chaque jour par son travail. Ses performances au Bayern ou avec l'Angleterre ne m'étonnent pas, car il marque sans relâche même à l'entraînement. Être dans la même équipe qu'un tel attaquant est un véritable honneur », a ajouté Rice.

La responsabilité du capitanat ne se limite pas aux actions sur le terrain. Kane exhorte ses coéquipiers à rester vigilants pour éviter tout relâchement. Plus précisément, il a rappelé la mauvaise tradition consistant à faire match nul lors du deuxième match après une victoire initiale lors des tournois Euro 2020, Coupe du Monde 2022 et Euro 2024.

L'équipe d'Angleterre affrontera le Ghana au stade « Foxborough » dans l'État du Massachusetts. Si les hommes de Thomas Tuchel s'imposent, ils pourraient valider prématurément leur ticket pour les play-offs. Bien que l'équipe du Ghana, sous la direction de Carlos Queiroz, affiche une grande force physique, les Anglais sont actuellement très efficaces en attaque.

Si l'Angleterre gagne et qu'un résultat favorable est enregistré dans le match parallèle entre la Croatie et le Panama, l'équipe garantira sa première place dans le groupe L avant la dernière journée. Cela permettrait de donner du repos aux titulaires avant la phase éliminatoire.