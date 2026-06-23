Portugal — Ouzbékistan : compositions probables dévoilées

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affronte aujourd'hui, 23 juin, le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Ce match historique débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour notre équipe nationale. Les « Loups Blancs » lutteront pour un résultat honorable face à un Portugal riche en stars du football mondial.

Les compositions probables des deux équipes ont été dévoilées avant le match.

Coupe du Monde 2026. Phase de groupes, 2e journée

Portugal — Ouzbékistan

Composition probable du Portugal :

Costa, Cancelo, Dias, Mendes, Veiga, Neves, Vitinha, Fernandes, Neto, Felix, Ronaldo.

Composition probable de l'Ouzbékistan :

Yusupov, Husanov, Abdullayev, Ashurmatov, Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullayev, Fayzullayev, O‘runov, Shomurodov.

D'après la composition probable, le Portugal devrait aligner une ligne d'attaque puissante menée par Cristiano Ronaldo.

Pour l'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Oston O‘runov seront les principaux espoirs en attaque. En défense, les interventions d'Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov et Abdulla Abdullayev seront cruciales.

Les « Loups Blancs » tenteront de rester disciplinés sans le ballon, de stopper les attaques rapides de l'adversaire et de profiter de leurs opportunités en contre-attaque.

Toute l'attention est portée sur le match Portugal — Ouzbékistan qui débutera aujourd'hui à 22h00.