Le défenseur de l'équipe nationale du Portugal, Joao Cancelo, a exprimé son opinion sur son coéquipier Cristiano Ronaldo, actuellement au centre des critiques lors de la Coupe du Monde, et sur la star brésilienne Neymar. Le défenseur expérimenté a souligné que les deux joueurs ont déjà laissé une marque indélébile dans l'histoire du football et que douter de leur talent est injustifié. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Récemment, les médias ont vivement débattu de la baisse de rythme de Cristiano Ronaldo et de l'absence prolongée de Neymar en raison de blessures. Cependant, Joao Cancelo a qualifié ces réactions négatives de simple "spectacle". Selon lui, les accomplissements des joueurs surpassent toute critique.

"Je ne pense pas que Neymar ou Cristiano aient besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Leur talent et leurs résultats dans le football parlent d'eux-mêmes. Tous ces discours ne sont que pour le buzz. Cristiano et Neymar savent très bien qui ils sont et ce qu'ils représentent pour leurs pays respectifs", rapporte Goal.com.

Critiques à l'ombre des records historiques et des blessures

Cristiano Ronaldo est récemment devenu l'un des rares joueurs, aux côtés de Lionel Messi, à avoir participé à six Coupes du Monde. De plus, depuis ses débuts en 2003, il reste le meilleur buteur international masculin de tous les temps avec 143 buts. Quant à Neymar, il est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Brésil avec 79 buts en 128 matchs.

Néanmoins, Neymar a suivi une longue convalescence après une grave blessure en octobre 2023. De nombreux experts ont affirmé que sa condition physique n'était plus au même niveau, remettant en question sa convocation en équipe du Brésil. Cependant, le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti a confirmé que Neymar était prêt pour son retour.

L'équipe nationale du Portugal affrontera l'Ouzbékistan dans un match crucial de la phase de groupes, puis jouera contre la Colombie. Le Brésil, quant à lui, défiera l'Écosse. Pour les deux équipes, une victoire est indispensable pour maintenir la tête du groupe et s'assurer un chemin plus favorable vers les phases finales.

Selon Joao Cancelo, le monde du football doit accorder un respect absolu à Ronaldo pour ses records internationaux et à Neymar pour son immense contribution au football brésilien. Aujourd'hui, le bruit entourant ces deux stars ne fait que prouver à quel point leur prestige est élevé.