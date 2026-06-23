Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, continue d'étonner le monde du football en enregistrant un nouveau résultat historique lors de la Coupe du Monde 2026. Son ami proche et coéquipier à l'Inter Miami, Luis Suarez, a réagi aux succès de la star argentine, le qualifiant de joueur inégalé au monde. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

Lors des premières phases de la compétition, Lionel Messi a marqué deux buts face à l'Autriche, assurant la victoire de l'Argentine et devenant le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Selon Goal.com, le nombre de buts de Messi en phase finale s'élève désormais à 18, battant le record établi par la légende allemande Miroslav Klose.

Dans son interview, Luis Suarez a souligné que non seulement le talent de Messi sur le terrain, mais aussi son état psychologique était primordial. « Les mots manquent pour le décrire, tant comme joueur que comme spectacle. Pour moi, en tant qu'ami qui le connaît intimement, voir Leo heureux et s'épanouir lors de la Coupe du Monde est la plus grande des joies », a déclaré l'attaquant uruguayen.

Record historique et pression émotionnelle

Pour Lionel Messi, ce tournoi n'est pas seulement une question de résultats sportifs, mais aussi d'épreuves personnelles. Après avoir inscrit un triplé lors du match contre l'Algérie (3-0), le joueur n'a pu retenir ses larmes. Il s'avère que son père, Jorge Messi, lutte actuellement contre une maladie grave et est hospitalisé.

Malgré cela, Messi continue de livrer ses meilleures performances sur le terrain. Le défenseur argentin Lisandro Martinez a également apporté son soutien au capitaine, affirmant que toute l'équipe s'est soudée autour de lui. Selon Martinez, il est crucial que Leo ne se sente pas seul dans la situation actuelle et qu'il continue de prendre du plaisir au football.

« Il n'est pas nécessaire de le comparer à qui que ce soit. Il est seul au sommet. Je suis simplement fier qu'il soit argentin et qu'il soit avec nous. Nous devons profiter de chaque minute avec lui », a ajouté Lisandro Martinez.

Pour rappel, l'équipe d'Argentine menée par Lionel Messi est considérée comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Messi, en battant de nouveaux records à chaque match, consolide son statut de « plus grand joueur de l'histoire ». Les supporters et les experts sont convaincus que le maintien de sa forme physique pourrait mener l'équipe vers un nouveau titre.