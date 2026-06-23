Le Real Madrid réalise le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

Le club espagnol du Real Madrid a conclu un transfert qui a provoqué un véritable séisme dans le monde du football féminin. Le talentueux attaquant suédois Felicia Schroder a quitté le BK Hacken pour rejoindre le club madrilène. Ce transfert a été enregistré comme l'accord le plus cher de l'histoire du football féminin, attirant l'attention de la communauté sportive. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le contrat signé avec l'attaquante de 19 ans court jusqu'au 30 juin 2030, soit un engagement de quatre ans. À travers ce transfert, le Real Madrid a non seulement renforcé son effectif, mais a également démontré sa puissance financière sur le marché du football féminin. Le club du BK Hacken a également confirmé l'accord, soulignant que cette vente est un événement historique pour le club et pour l'ensemble du football suédois.

Un coup dur pour Chelsea

Ce transfert représente un échec majeur pour le club anglais de Chelsea. Les Londoniens ont longtemps tenté de recruter Felicia Schroder, allant jusqu'à formuler une offre record de 1,2 million de livres sterling. Cependant, le Real Madrid a été plus réactif au moment décisif et a réussi à devancer son concurrent.

Le directeur sportif de Hacken, Martin Ericsson, a déclaré que cet accord renforcerait la position du club sur la scène internationale. Selon lui, bien que le départ de Felicia Schroder soit une perte importante pour le club, les fonds reçus serviront au développement du football féminin.

Les exploits de la nouvelle étoile

Bien qu'elle ait commencé sa carrière professionnelle en 2023, Felicia Schroder est rapidement devenue l'une des joueuses les plus talentueuses au monde. Elle a été élue meilleure joueuse du championnat de Suède pour la saison 2025 et a terminé meilleure marqueuse avec 30 buts. Au total, elle a disputé 128 matchs sous les couleurs de Hacken, marquant 91 buts et délivrant 18 passes décisives.

Les recruteurs du Real Madrid ont été particulièrement impressionnés par la performance de la joueuse en UEFA Women's Europa Cup. Au cours du tournoi, elle a marqué 8 buts en 9 matchs, contribuant largement à la victoire de son équipe. En finale, elle a inscrit un triplé, prouvant son niveau exceptionnel en tant qu'attaquante.

Selon Goal.com, Felicia Schroder est déjà devenue l'une des figures centrales de l'équipe nationale de Suède. Son transfert vers Madrid témoigne d'une hausse brutale des valeurs marchandes dans le football féminin et pourrait inciter d'autres grands clubs à réaliser des investissements similaires à l'avenir.