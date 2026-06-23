Ronaldo inscrit un doublé contre l'Ouzbékistan

Le match entre les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan, comptant pour la deuxième journée du groupe K de la Coupe du Monde 2026, s'est soldé par un score de 4-0.

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a marqué deux fois contre l'Ouzbékistan, inscrivant un doublé lors de cette rencontre.

Les Portugais ont ouvert le score à la 6e minute. Suite à un centre venant de l'aile, Ronaldo a logé le ballon dans le filet gardé par Abduvohid Ne’matov.

À la 17e minute, le Portugal a accentué son avantage. Nuno Mendes a profité d'un coup franc pour inscrire le deuxième but de son équipe.

À la 37e minute, Ronaldo a une nouvelle fois fait preuve de son talent. L'attaquant de 41 ans a inscrit son deuxième but du match, portant le score à 3-0.

À la 60e minute de la seconde période, Abduqodir Husanov a marqué contre son camp. Ainsi, l'avantage du Portugal a atteint quatre buts.

Avec ce doublé contre l'Ouzbékistan, Ronaldo a porté son nombre de buts en Coupe du Monde à 10.

Coupe du Monde 2026. Phase de groupes, 2e journée

Portugal — Ouzbékistan — 4:0

Buteurs: Ronaldo, 6, 37; Mendes, 17; Abduqodir Husanov, 60 — csg.

Au moment de la publication de cet article, la 77e minute du match est en cours.