La tournée de pré-saison de Chelsea à travers l’Asie a été marquée par des incidents inattendus et des situations tendues. Lors du match disputé en Malaisie contre Johor Darul Ta'zim, les deux équipes se sont séparées sur un nul 3-3, mais les scènes dramatiques sur le terrain et les décisions arbitrales ont été au cœur des discussions. Selon Goal.com, une vive altercation a éclaté pendant la rencontre entre des membres du nouveau staff technique et des représentants de l’équipe adverse. Voici ce que rapporte Goal.com a rapporté que.

Selon Goal.com, l’incident est survenu à l’approche de l’heure de jeu. Le défenseur de Johor Darul Ta'zim, Antonio Glauder, a violemment chargé par-derrière l’attaquant de Chelsea Liam Delap, commettant une faute dangereuse. Rappelons que Delap avait déjà transformé deux penalties durant cette rencontre. Cette faute dangereuse a provoqué la vive protestation d’Austin MacPhee, le nouvel entraîneur de Chelsea chargé des coups de pied arrêtés.

Le technicien écossais, récemment arrivé en provenance d’Aston Villa, s’est immédiatement dirigé vers le banc adverse et s’est retrouvé face à ses occupants dans une vive altercation. Selon des images vidéo, l’entraîneur de Chelsea aurait lancé des insultes en direction du staff adverse et aurait dû être retenu. La tension et la nervosité ne sont pas retombées au coup de sifflet final, car le fait que les locaux et les arbitres aient enfreint le règlement a suscité la colère de Chelsea.

Conflits contractuels et organisationnels

Selon le règlement, une séance de tirs au but devait avoir lieu après ce match nul. Cependant, les arbitres et les organisateurs locaux ont soudainement annulé cette séance de tirs au but d’après-match. Le fait d’avoir ensuite autorisé l’équipe malaisienne à quitter le terrain a provoqué la colère de Kevin Campello, directeur des opérations de l’équipe première de Chelsea. Campello a eu un échange animé avec les officiels, affirmant avec insistance que cette disposition figurait clairement dans le contrat.

Ces changements et le renouvellement du staff s’inscrivent dans le cadre des réformes de grande ampleur menées par l’entraîneur principal Xabi Alonso. Le technicien espagnol cherche à imposer à Chelsea les exigences rigoureuses et minutieuses qui lui ont permis d’obtenir des succès historiques avec Bayer Leverkusen. Selon les informations disponibles, Alonso fait venir comme adjoints des spécialistes qui avaient joué un rôle important dans la qualification d’Aston Villa pour la Ligue des champions sous les ordres d’Unai Emery.

Prochain match contre Fulham

Selon les spécialistes, Alonso entend s’appuyer sur ces cadres expérimentés pour corriger les lacunes tactiques qui ont conduit Chelsea à occuper le milieu de classement ces dernières saisons, notamment les problèmes sur coups de pied arrêtés. Une fois la tournée asiatique terminée, le club londonien retournera à Stamford Bridge afin de finaliser son projet tactique.

Les matches officiels de la saison débuteront bientôt. Le 24 août, Chelsea se déplacera chez Fulham, l’un de ses principaux rivaux de l’ouest de Londres. Après les erreurs défensives commises en Malaisie et la nervosité affichée au bord du terrain, l’entraîneur principal Xabi Alonso exigera certainement une prestation bien plus disciplinée et équilibrée à Craven Cottage.