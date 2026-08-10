Lourde perte pour Chelsea : blessures et polémiques en match de pré-saison

La préparation de Chelsea pour la nouvelle saison a été sérieusement perturbée. Selon Goal.com, le match contre Johor Darul Ta'zim, conclu par un spectaculaire nul 3-3, s’est transformé en véritable cauchemar pour les « aristocrates ». La sortie de deux défenseurs centraux a considérablement compliqué la tâche de l’entraîneur Xabi Alonso et compromis les plans du club pour la prochaine Premier League. Comme le rapporte Goal.com

Les malheurs de Chelsea ont commencé dès les premières minutes. Le défenseur central sénégalais Mamadou Sarr, âgé de 21 ans et prévu dans le onze de départ, s’est blessé pendant l’échauffement avant le coup d’envoi et n’a pas pu participer à la rencontre. Il s’agissait d’un premier coup dur pour un staff déjà confronté à un manque de solutions en défense. Le match lui-même n’a ensuite pas apporté davantage de sérénité à l’équipe.

Les larmes d’Aaron Anselmino

À la 29e minute seulement de cette rencontre disputée au stade Sultan Ibrahim, Aaron Anselmino , l’un des défenseurs les plus prometteurs de Chelsea, a quitté la pelouse en larmes après une grave blessure. Le joueur de 21 ans, arrivé au club en 2024, semblait souffrir d’une sérieuse blessure musculaire à la cuisse. Ses larmes, alors qu’il recevait des soins au sol, ont inquiété les supporters et le staff technique.

Le défenseur, qui a été prêté au Borussia Dortmund et à Strasbourg, lutte régulièrement contre les blessures depuis son arrivée à Stamford Bridge. Ce nouveau coup dur réduit fortement ses chances de s’imposer dans le onze de départ de Xabi Alonso. Après avoir beaucoup investi pour renforcer d’autres postes durant le mercato estival, la direction du club doit désormais revoir sa stratégie en raison du manque de profondeur en défense centrale.

Pagaille sur le terrain et altercation entre entraîneurs

Le drame de la rencontre ne s’est pas limité aux blessures. Le duel entre les deux équipes a également été marqué par une vive altercation au bord du terrain. Après un tacle dangereux sur Liam Delap, Austin MacPhee, le spécialiste des coups de pied arrêtés du nouveau staff de Chelsea, s’est emporté contre le banc adverse. Pour éviter que la situation ne dégénère, Xabi Alonso a dû retenir physiquement son adjoint.

Le match a également révélé de nombreuses failles tactiques. Les penalties transformés par Liam Delap ont dynamisé l’attaque de Chelsea, mais les grossières erreurs défensives et la sortie de deux défenseurs ont éclipsé le résultat. Xabi Alonso doit désormais résoudre d’énormes problèmes avant le début de la Premier League.