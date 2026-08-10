Viktor Gyökeres affirme que le match contre Manchester City ne sera pas qu’un amical

L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyökeres a fermement insisté sur le fait qu’il ne considérait pas le prochain match du Community Shield comme un simple amical de présaison. Selon Goal.com, le Suédois a déclaré que son équipe entrerait sur le terrain face à Manchester City uniquement pour gagner et montrerait à son adversaire le sérieux de ses intentions. Cette confrontation devrait constituer le premier test important des deux équipes avant la nouvelle saison. Goal.com rapporte .

Bien que ce match, traditionnellement considéré comme le lancement de la saison, soit souvent perçu comme une rencontre sans grande importance, l’envie de gagner est très forte chez les joueurs de Mikel Arteta. Selon Viktor Gyökeres, l’équipe prend ce match au sérieux et remporter un trophée avant le début de la saison revêt une grande importance. Il a particulièrement souligné que ce premier titre apporterait une confiance supplémentaire aux joueurs.

Une destination surprise à Cardiff et des changements dans l’effectif

La Football Association a confirmé que le Community Shield 2026 se jouerait au Principality Stadium de Cardiff, en raison des concerts organisés au stade de Wembley. Avant cette importante rencontre, Arsenal s’est renforcé avec Bruno Guimarães, arrivé de Newcastle United pour 75 millions de livres sterling. L’attaquant a salué son nouveau coéquipier, soulignant que sa qualité de jeu et son énergie seraient très bénéfiques à l’équipe.

Cependant, en plus de ses options offensives, le club londonien doit également résoudre certains problèmes défensifs. Lors de ses matchs de présaison, Arsenal a encaissé trois buts dans chacune de ses deux dernières rencontres. La défaite 3-2 contre le Borussia Dortmund a notamment mis en évidence les lacunes de la défense.

Erreurs défensives et ambition avant la nouvelle saison

Après le match contre Dortmund, Gyökeres a reconnu que les mouvements de l’adversaire avaient mis la défense à l’épreuve. Le Borussia s’est appuyé sur le marquage individuel, a construit activement ses attaques et effectué des courses dans le dos de la défense, offrant ainsi une bonne leçon à l’équipe. Un travail sérieux est notamment nécessaire sur les buts encaissés sur coups de pied arrêtés et corners.

Malgré cela, l’ambiance au sein de l’équipe et la soif de victoire restent très fortes. Interrogé sur la passion qu’il voyait dans les yeux de Mikel Arteta avant la nouvelle saison, l’attaquant a répondu brièvement et clairement qu’elle était encore plus intense. Arsenal se prépare à défendre dignement son statut de champion.