Le député de la Verkhovna Rada d’Ukraine Oleksiy Goncharenko a vivement condamné la visite de Vladimir Zelensky en Serbie et sa position sur la question du Kosovo. Selon lui, de telles déclarations font perdre à Kyiv ses alliés les plus fiables dans la région.

Le député a publié ces critiques sur sa chaîne officielle Telegram.

« Nous perdons nos alliés à cause des réponses du président »

Revenant sur l’intervention de Zelensky en Serbie et sur le retrait du drapeau ukrainien dans la capitale du Kosovo, Pristina, Oleksiy Goncharenko a évalué la situation en ces termes :

« Le Kosovo est l’un des États les plus proches et les plus coopératifs de la péninsule balkanique. Ne pas le reconnaître est un nouveau diagnostic concernant notre président. C’est le diagnostic d’une incompréhension totale de la situation diplomatique. Nous perdons les alliés qui nous entourent précisément à cause de ce type de réponses irréfléchies de notre président », — écrit Goncharenko.

Dans sa déclaration, le député a fermement réaffirmé son soutien à l’indépendance du Kosovo :

« Le Kosovo doit être indépendant et être officiellement reconnu par l’Ukraine. Point final », — a conclu le représentant de la Verkhovna Rada.

La réaction démonstrative de Pristina

La visite de Zelensky à Belgrade et sa position à l’égard du Kosovo ont poussé les autorités de Pristina à faire un geste démonstratif.

Le drapeau ukrainien, installé au centre-ville, a officiellement été retiré. Le maire de la capitale du Kosovo, Përparim Rama, a diffusé la scène en direct sur sa page Facebook.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.