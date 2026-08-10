Le champion en titre de la Premier League anglaise Arsenal poursuit son activité sur le marché des transferts estival. L’équipe dirigée par Mikel Arteta est devenue la principale prétendante à la signature de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, afin de renforcer davantage son effectif. Bien que Liverpool soit également en lice avec une offre de 100 millions de livres sterling, le club londonien disposerait d’un avantage. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon talkSPORT, Arsenal prévoit de recruter une nouvelle star après le transfert officiel du milieu de Newcastle Bruno Guimarães pour 75 millions de livres sterling. Le club a déjà réalisé trois transferts cet été. Outre Christos Tzolis et Illan Meslier, la vente de Leandro Trossard au Beşiktaş et la prolongation de Vinícius Júnior au Real Madrid ont incité Arsenal à faire passer son secteur offensif au niveau supérieur.

Le marché des transferts et la concurrence

Malgré la volonté du PSG de réclamer environ 150 millions de livres sterling pour son double vainqueur de la Ligue des champions, la concurrence s’intensifie sur le marché des transferts. Liverpool a également fait du joueur sa priorité. Malgré cela, des experts et d’anciens joueurs du club estiment que l’équipe londonienne a de meilleures chances.

L’ancien attaquant d’Arsenal, Perry Groves, a souligné que Liverpool traversait actuellement une période de transition et que son nouvel entraîneur, Andoni Iraola, tentait d’imposer sa philosophie. Selon lui, si le joueur souhaite remporter la Premier League ou la Ligue des champions, Arsenal représente actuellement l’option la plus adaptée.

Londres et le choix du joueur

Lors de l’émission, Groves s’est appuyé sur ses sources pour révéler que Bradley Barcola souhaitait précisément vivre à Londres. Selon lui, le choix de la ville par le joueur pourrait également influencer positivement le transfert. Un autre ancien joueur d’Arsenal, Emmanuel Frimpong, a ajouté que le club devait continuer à recruter des joueurs de qualité afin de conserver son statut de champion de la saison passée.

Il est souligné que la direction du club ne doit pas relâcher ses efforts dans la course aux joueurs d’exception et de haut niveau après avoir manqué le transfert de Vinícius Júnior. Les supporters et les experts reconnaissent aujourd’hui qu’Arsenal possède le niveau nécessaire pour attirer de telles stars.