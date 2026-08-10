La nouvelle machine de lithographie AST6200 de Chine entre en production en série

·52·Technologie
La nouvelle machine de lithographie AST6200 de Chine entre en production en série

Le marché chinois des semi-conducteurs a franchi une nouvelle étape importante vers l’indépendance technologique. Selon ixbt.com, Shanghai Xinshang Microassembly a lancé avec succès son nouvel équipement de lithographie AST6200 sur le marché commercial et obtenu des commandes pour les premières livraisons en série. À ce sujet, Ixbt.com en rend compte.

L’appareil a passé avec succès une vérification technologique complète et les procédures de test dans l’usine d’un important fabricant chinois de semi-conducteurs. Il est indiqué que les premiers exemplaires de l’équipement AST6200 avaient déjà achevé les essais en usine en novembre 2025. Après la validation pratique par des spécialistes, le système est entré dans la phase de production en série à part entière.

Caractéristiques technologiques et domaines d’application

La nouvelle machine de lithographie n’est pas destinée à la fabrication de processeurs traditionnels en silicium. Sa fonction principale consiste à produire des composants à base de carbure de silicium, de nitrure de gallium, d’arséniure de gallium, de phosphure d’indium et d’autres semi-conducteurs composés.

Ces technologies avancées sont aujourd’hui très demandées sur le marché technologique et sont largement utilisées dans les domaines suivants :

  • Production de véhicules électriques modernes
  • Infrastructure des réseaux de communication 5G
  • Systèmes optoélectroniques
Les capacités techniques de l’équipement répondent également pleinement aux exigences de l’industrie. L’AST6200 peut fonctionner avec des plaquettes d’un diamètre de 2 à 8 pouces. Il prend également en charge différents types de substrats, notamment le silicium, le carbure de silicium, le saphir et l’arséniure de gallium.

Logiciels et systèmes optiques

L’appareil est équipé d’une optique de projection propriétaire, d’un système d’alignement de haute précision des couches, d’un éclairage réglable et de fonctions de mise au point automatique. Des modules supplémentaires permettent de travailler avec des substrats complexes et d’effectuer des opérations d’alignement frontal et inversé.

Le fabricant a également développé entièrement en interne le système de contrôle logiciel de cet équipement. Le système couvre toutes les fonctions, des pilotes matériels à la gestion de processus technologiques complexes, montrant ainsi que l’industrie chinoise s’appuie sur ses propres capacités.

LithographieSemi-conducteursChineTechnologieAST6200
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le premier catalogue d’applications concurrent apparaît sur Google PlayLe premier catalogue d’applications concurrent apparaît sur Google PlayAujourd'hui, 18:54Katalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission SwiftKatalyst ralentit l’appareil spatial et poursuit la mission SwiftAujourd'hui, 18:30Un système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été crééUn système de suivi des transports fonctionnant sans GPS ni Internet mobile a été crééAujourd'hui, 17:59CALB améliore considérablement la qualité des batteries pour véhicules électriquesCALB améliore considérablement la qualité des batteries pour véhicules électriquesAujourd'hui, 17:29L’IA recherche de nouveaux matériaux pour empêcher les micropuces de surchaufferL’IA recherche de nouveaux matériaux pour empêcher les micropuces de surchaufferAujourd'hui, 17:24Le système de paiement Venmo arrive sur la boutique d’applications Google PlayLe système de paiement Venmo arrive sur la boutique d’applications Google PlayAujourd'hui, 17:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants