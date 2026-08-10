Frank Lampard et John Terry se souviennent du départ de José Mourinho

Les footballeurs légendaires Frank Lampard et John Terry, qui ont profondément marqué les succès de Chelsea ces dernières années, ont révélé à quel point le départ de l’entraîneur José Mourinho du club londonien, en septembre 2007, avait constitué un choc émotionnel pour l’équipe. La série documentaire en trois épisodes consacrée à Mourinho, diffusée sur Netflix, revient en détail sur la fin du premier passage du technicien portugais à Stamford Bridge et sur les tensions internes qui ont conduit à son départ. Selon les informations relayées par Goal.com et d’autres médias sportifs internationaux, les cadres de cette époque dorée du club y partagent leurs souvenirs. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Les tensions internes au club et les adieux de Mourinho

Il s’est avéré que les relations entre José Mourinho et Roman Abramovich, alors propriétaire du club, s’étaient progressivement détériorées en coulisses. L’entraîneur portugais, qui avait remporté de nombreux trophées avec l’équipe, a été contraint de quitter son poste en raison de désaccords avec la direction. Mourinho lui-même a affirmé que ces différends avaient commencé en raison de l’intervention de personnes extérieures dans la structure interne du club.

Revenant sur cette situation, Frank Lampard, l’un des milieux de terrain les plus remarquables de ces dernières années, s’est souvenu du moment bouleversant où José Mourinho était entré dans le vestiaire pour annoncer lui-même qu’il avait été limogé. Selon lui, cette nouvelle avait été un choc inattendu pour les joueurs, au point que même des footballeurs professionnels n’avaient pas pu retenir leurs émotions.

Décrivant l’atmosphère de l’époque, Lampard a déclaré : « Je me souviens très bien de son entrée dans le vestiaire et du moment où il nous a annoncé qu’il avait été limogé. Je ne pouvais m’empêcher de penser à tout ce que cet homme avait fait pour ma carrière et au plaisir que j’avais eu à travailler avec lui. Il y avait des larmes, alors qu’il est inhabituel de voir une telle scène dans un vestiaire lorsqu’un entraîneur s’en va », a-t-il reconnu.

Les regrets de John Terry et le match contre Rosenborg

John Terry, capitaine et leader de l’équipe, n’a pas non plus caché son immense respect pour José Mourinho. Il a déclaré se sentir encore coupable du match nul 1-1 contre Rosenborg en Ligue des champions, résultat qui aurait contribué au départ de l’entraîneur. Il a souligné que le but encaissé à la suite de son erreur lors de cette rencontre avait peut-être scellé le destin du technicien.

Sans dissimuler ses émotions, Terry a déclaré : « J’étais prêt à sortir du terrain pour lui, même dans un cercueil. Vous pouviez voir des hommes adultes, les larmes aux yeux, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Encore aujourd’hui, je pense que c’est ma faute. Si je n’avais pas commis cette erreur pendant ce match, serait-il resté quelques années de plus ? Qui sait ? Il est regrettable de voir comment tout cela s’est terminé. »

La distance entre la direction et l’entraîneur

Dans le documentaire, José Mourinho lui-même s’est également attardé sur la manière dont la dynamique interne du club s’était détériorée. Selon lui, au départ, ses relations avec Roman Abramovich étaient professionnelles et restreintes à un cercle limité. Cependant, avec le temps, des agents extérieurs, d’anciens joueurs et d’autres personnes intéressées ont commencé à s’immiscer dans ce triangle.

Mourinho a souligné que cette situation avait eu un effet négatif sur l’atmosphère au sein de l’équipe et fragilisé les fondations de ses succès. Pour les supporters de Chelsea, cette période reste l’une des plus brillantes de l’histoire du club, tandis que les témoignages de Lampard et Terry ont une nouvelle fois confirmé la solidité du lien entre l’équipe et son entraîneur.