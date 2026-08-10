Un passager a tenté d’ouvrir la porte d’un avion à 9 000 mètres d’altitude

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Un passager a tenté d’ouvrir la porte d’un avion à 9 000 mètres d’altitude

Un incident inattendu s’est produit à bord d’un avion de ligne reliant la Malaisie à l’Inde. Un passager de 36 ans a tenté d’ouvrir une issue de secours pendant le vol. C’est ce qu’a rapporté The Sun a rapporté.

Selon les informations disponibles, un homme nommé Jamshir Atanikal a tenté d’ouvrir une issue de secours alors que l’avion volait à environ 9 000 mètres d’altitude. Des vidéos de l’incident ont ensuite circulé sur les réseaux sociaux.

Sur les images, Batik Air on voit des employés de la compagnie tenter de maîtriser l’homme sous les yeux de passagers paniqués. Jamshir a également menacé les personnes qui l’entouraient lorsqu’il a essayé d’ouvrir l’issue de secours.

Finalement, les membres de l’équipage et plusieurs passagers sont parvenus à le maîtriser. L’homme a été immobilisé, ses mains ont été attachées et il a dû attendre l’atterrissage de l’avion.

Selon la police de l’aéroport de Kochi, l’incident s’est produit pendant un vol qui a duré de 21 h 30 à 23 h. Jamshir était assis au siège 12A.

La police a indiqué qu’il avait tenté d’ouvrir l’issue de secours sans raison apparente et qu’il avait même endommagé le panneau du hublot. Il aurait également menacé les passagers et les membres de l’équipage qui tentaient de l’arrêter.

Interrogé par la police après l’incident, Jamshir a expliqué son geste en déclarant qu’il avait simplement « eu envie de le faire à ce moment-là ». Il a également affirmé qu’il voulait mourir pendant le vol.

Toutefois, l’enquête a également révélé que l’homme rentrait chez lui pour voir son nouveau-né.

Après l’atterrissage de l’avion à l’aéroport de Kochi, Jamshir a été arrêté. Ses actes ayant gravement mis en danger la vie des personnes à bord, il a été inculpé de tentative de meurtre.

L’équipage du vol est quant à lui reparti en Malaisie. Il devrait témoigner au sujet de l’incident.

MalaisieIndeBatik AirKochiThe Sun
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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