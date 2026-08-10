Thibaut Courtois soutient le retour de José Mourinho au Real Madrid

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a souligné que le retour de l’ancien entraîneur du club, José Mourinho, et sa discipline exigeante seraient très utiles à l’équipe. Selon Goal.com, le portier belge a repris l’entraînement plus tôt que prévu afin d’accélérer sa récupération après la blessure subie pendant la Coupe du monde 2026. À ce sujet, Goal.com le rapporte.

Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Courtois a salué la capacité unique du technicien portugais à instaurer un esprit de victoire collective. Selon lui, Mourinho est un entraîneur exigeant qui privilégie la discipline et l’intérêt de l’équipe au talent individuel.

Discipline et volonté de gagner

“Mourinho est un entraîneur exigeant qui place la discipline et l’équipe au premier plan. Pour moi, ce sont des facteurs décisifs pour gagner. C’est un grand entraîneur et une personne très sincère. Il est extrêmement direct, et j’apprécie cela. Je pense que c’est la bonne direction”, a déclaré Thibaut Courtois.

La collaboration passée entre Thibaut Courtois et José Mourinho a été marquée par le succès et d’excellents résultats. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Chelsea et ont remporté le titre de champion d’Angleterre lors de la saison 2014-2015. Le gardien belge garde un souvenir chaleureux de cette période et a exprimé son souhait de connaître de tels succès à Madrid également.

Le retour après la blessure

Outre les changements sur le banc, Courtois se concentre sur sa condition physique après une grave blessure lors d’une compétition internationale estivale. Blessé en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne et contraint de quitter le terrain, le gardien a écourté ses vacances et est revenu plus tôt que prévu au centre d’entraînement de Valdebebas.

Il a expliqué avoir commencé les séances individuelles avant les autres joueurs afin de s’assurer que tout allait bien après sa blessure. Courtois a indiqué avec satisfaction qu’il avait repris le travail avec les gardiens et qu’il se sentait bien.