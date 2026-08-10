Thibaut Courtois soutient le retour de José Mourinho au Real Madrid

·55·Sport
Thibaut Courtois soutient le retour de José Mourinho au Real Madrid

Le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, a souligné que le retour de l’ancien entraîneur du club, José Mourinho, et sa discipline exigeante seraient très utiles à l’équipe. Selon Goal.com, le portier belge a repris l’entraînement plus tôt que prévu afin d’accélérer sa récupération après la blessure subie pendant la Coupe du monde 2026. À ce sujet, Goal.com le rapporte.

Dans une interview accordée à Real Madrid TV, Courtois a salué la capacité unique du technicien portugais à instaurer un esprit de victoire collective. Selon lui, Mourinho est un entraîneur exigeant qui privilégie la discipline et l’intérêt de l’équipe au talent individuel.

Discipline et volonté de gagner

“Mourinho est un entraîneur exigeant qui place la discipline et l’équipe au premier plan. Pour moi, ce sont des facteurs décisifs pour gagner. C’est un grand entraîneur et une personne très sincère. Il est extrêmement direct, et j’apprécie cela. Je pense que c’est la bonne direction”, a déclaré Thibaut Courtois.

La collaboration passée entre Thibaut Courtois et José Mourinho a été marquée par le succès et d’excellents résultats. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à Chelsea et ont remporté le titre de champion d’Angleterre lors de la saison 2014-2015. Le gardien belge garde un souvenir chaleureux de cette période et a exprimé son souhait de connaître de tels succès à Madrid également.

Le retour après la blessure

Outre les changements sur le banc, Courtois se concentre sur sa condition physique après une grave blessure lors d’une compétition internationale estivale. Blessé en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Espagne et contraint de quitter le terrain, le gardien a écourté ses vacances et est revenu plus tôt que prévu au centre d’entraînement de Valdebebas.

Il a expliqué avoir commencé les séances individuelles avant les autres joueurs afin de s’assurer que tout allait bien après sa blessure. Courtois a indiqué avec satisfaction qu’il avait repris le travail avec les gardiens et qu’il se sentait bien.

Thibaut CourtoisJosé MourinhoReal MadridActualités FootballLa Liga
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester United étudie de nouvelles options à l'approche de la fin du mercatoManchester United étudie de nouvelles options à l'approche de la fin du mercatoAujourd'hui, 20:58Marc Cucurella donne sa première interview après son transfert au Real MadridMarc Cucurella donne sa première interview après son transfert au Real MadridAujourd'hui, 20:45« Abdullayev rejoint le Neftchi après avoir résilié son contrat avec le Navbahor ! »« Abdullayev rejoint le Neftchi après avoir résilié son contrat avec le Navbahor ! »Aujourd'hui, 20:42Arsenal ouvre des négociations avec West Ham pour le transfert de Reiss NelsonArsenal ouvre des négociations avec West Ham pour le transfert de Reiss NelsonAujourd'hui, 20:33Manchester United cherche un arrière gauche en fin de mercatoManchester United cherche un arrière gauche en fin de mercatoAujourd'hui, 20:30Julian Alvarez retrouve l’Atlético et passe sa visite médicaleJulian Alvarez retrouve l’Atlético et passe sa visite médicaleAujourd'hui, 19:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)