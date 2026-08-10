Le Kamtchatka est massivement coupé d’Internet

·59·Technologie
Le Kamtchatka est massivement coupé d’Internet

Le kraï du Kamtchatka connaîtra d’importantes coupures d’Internet dans la nuit du 11 au 12 août et restera privé d’accès au réseau mondial pendant plusieurs jours. Selon le quotidien Kommersant, cette situation est directement liée à des travaux de maintenance sur les principaux réseaux reliant la région au monde extérieur. Les habitants ne pourront pas utiliser l’Internet mobile, les messageries ni les réseaux sociaux. Ixbt.com rapporte .

Selon les autorités régionales, les travaux de réparation prévus sur la ligne de télécommunications sous-marine en fibre optique du cap Levachov pourraient durer jusqu’à quatre jours, même si les conditions météorologiques sont favorables. Pendant cette période, les habitants ne pourront utiliser ni leur connexion Internet fixe ni les services réseau des opérateurs mobiles.

Causes des dommages à la ligne de télécommunications et processus de réparation

Les spécialistes expliquent que la réparation est devenue nécessaire en raison de l’érosion du littoral. La zone où le câble arrive à terre est fortement emportée par les eaux, ce qui augmente considérablement le risque d’endommagement de la ligne. C’est pourquoi les spécialistes de Rostelekom, notamment des plongeurs qualifiés, commenceront immédiatement les travaux.

Dans le cadre des travaux, les spécialistes devront installer une nouvelle section de câble, l’enfouir plus profondément et monter deux manchons de raccordement. Toutefois, le respect des délais prévus et la rapidité d’exécution des opérations dépendront directement des conditions météorologiques.

Fonctionnement de l’infrastructure et mesures alternatives

Pendant les interruptions globales du réseau, la région sera temporairement basculée vers des ressources satellitaires. Cela permettra de maintenir certains types de communication : les appels vocaux classiques et les SMS pour les habitants, ainsi que la diffusion à pleine capacité des 21 chaînes de télévision.

Les banques, les distributeurs automatiques, les stations-service et les grands centres commerciaux continueront également de fonctionner normalement. Les paiements sans espèces dans les points de vente en réseau, les règlements en espèces dans les petits magasins et les systèmes de paiement des transports resteront opérationnels. En outre, les centres multifonctionnels (MFC) et les établissements médicaux continueront d’accueillir le public comme d’habitude.

KamtchatkaInternetTélécommunicationsRussieTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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