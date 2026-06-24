Cristiano Ronaldo établit un nouveau record avec ses buts contre l'Ouzbékistan

Cristiano Ronaldo est monté à la deuxième place du classement des joueurs les plus âgés à avoir marqué lors d'une Coupe du Monde. L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal était âgé de 41 ans et 4 mois lorsqu'il a marqué contre l'Ouzbékistan lors du Mondial 2026.

Le record dans cette catégorie appartient à l'ancien joueur de l'équipe nationale du Cameroun, Roger Milla. Il a marqué contre la Russie lors de la Coupe du Monde 1994 à l'âge de 42 ans et 1 mois.

La troisième place du classement est occupée par un autre représentant du Portugal, Pepe. Il a marqué contre la Suisse lors de la compétition 2022 à l'âge de 39 ans et 9 mois.

Lionel Messi occupe quant à lui la quatrième place. Le capitaine de l'Argentine était âgé de 38 ans et 11 mois lorsqu'il a marqué contre l'Autriche lors de la Coupe du Monde 2026.

Les joueurs les plus âgés à avoir marqué en Coupe du Monde :

• Roger Milla — 42 ans 1 mois

• Cristiano Ronaldo — 41 ans 4 mois

• Pepe — 39 ans 9 mois

• Lionel Messi — 38 ans 11 mois

• Gunnar Gren — 37 ans 7 mois

• Cuauhtémoc Blanco — 37 ans 5 mois

• Felipe Baloy — 37 ans 4 mois

• Marko Arnautović — 37 ans 1 mois

• Obdulio Varela — 36 ans 9 mois

• Martín Palermo — 36 ans 7 mois