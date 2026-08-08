Thiago Almada quitte l’Atlético de Madrid pour River Plate

Le milieu de terrain de la sélection argentine Thiago Almada poursuivra sa carrière dans son pays natal. Selon Goal.com, l’Atlético de Madrid et River Plate, l’un des grands clubs argentins, sont parvenus à un accord complet concernant le transfert du joueur. Ainsi, le séjour du talent argentin dans la capitale espagnole s’est achevé plus tôt que prévu. À ce sujet, Goal.com rapporte que

Rappelons que Thiago Almada avait rejoint l’Atlético de Madrid à l’été dernier. Toutefois, au sein du club madrilène, il a rencontré des difficultés pour s’imposer pleinement et obtenir une place régulière dans le onze de départ. Malgré cela, il a disputé 40 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’équipe au cours de la saison passée.

Le bilan de son unique saison en Espagne

Au cours de son unique saison avec l’Atlético de Madrid, Almada a tenté de tirer le meilleur parti des opportunités offertes par le staff technique. Selon les statistiques, il a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives à ses coéquipiers. Même si ces chiffres n’ont pas atteint les attentes de la direction et des supporters, ses performances sur le terrain ont été reconnues.

La carrière européenne du joueur ne s’est pas prolongée aussi longtemps que prévu, et il a décidé de retourner dans son pays. Jouer pour River Plate, l’un des clubs les plus prestigieux d’Amérique du Sud, devrait constituer pour Thiago une étape importante afin de retrouver sa forme et de briller à nouveau.

La déclaration officielle du club et les projets pour l’avenir

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club madrilène, l’Atlético a remercié le joueur pour les services rendus. La direction du club a souhaité à Thiago beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière professionnelle et dans sa vie personnelle.

Pour River Plate, ce transfert représente une étape importante afin de renforcer considérablement l’effectif et d’obtenir de bons résultats dans les compétitions à venir. De retour dans le championnat argentin, Almada ambitionne de retrouver son meilleur niveau et de consolider sa place en sélection nationale.