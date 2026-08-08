Ferran Torres veut quitter le FC Barcelona et rejoindre Paris

L'attaquant du FC Barcelona Ferran Torres a informé sa direction de son souhait de quitter l'équipe lors du prochain mercato estival. Selon ESPN, le joueur de 26 ans a déjà trouvé un accord sur les conditions de son contrat personnel avec le champion de France Paris Saint-Germain. À ce sujet, Goal.com rapporte l'information.

Si ce transfert se concrétise, Torres aura l'occasion de rejouer sous les ordres de Luis Enrique, qui l'avait entraîné avec la sélection espagnole. Le staff parisien s'intéresse particulièrement aux services de l'attaquant espagnol afin de renforcer davantage son secteur offensif.

La position du club catalan et ses intérêts financiers

Alors qu'il ne reste qu'un an au contrat de Ferran Torres avec le FC Barcelona, la direction du club doit prendre rapidement une décision concernant son avenir. Le champion d'Espagne a indiqué qu'il était prêt à laisser partir le joueur si Paris Saint-Germain versait le montant du transfert demandé.

Pour rappel, Ferran Torres avait rejoint le club catalan en 2021 en provenance de Manchester City, pour environ 55 millions d'euros. D'abord utilisé comme ailier, il s'est adapté au poste d'avant-centre ces dernières saisons et a inscrit des buts importants pour son équipe.

Les changements dans l'équipe de Hansi Flick et un nouveau défi

Après le départ de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire en MLS, les options offensives de l'entraîneur Hansi Flick se sont réduites. Le départ de Torres contraint le FC Barcelona à accélérer ses recherches pour recruter un nouvel attaquant de haut niveau.

Le club avait fait de l'attaquant de l'Atlético de Madrid Julián Alvarez une priorité. Toutefois, le refus du club de la capitale de vendre son leader pourrait pousser le géant catalan à se tourner vers d'autres options. Torres lui-même avait laissé entendre, lors de la tournée promotionnelle du club aux États-Unis, qu'il pourrait partir cet été.

À titre informatif, Ferran Torres a disputé 207 matchs avec le Blaugrana en cinq saisons, inscrivant 65 buts. La saison dernière, il a marqué 21 fois en 49 rencontres, après avoir inscrit 19 buts en 45 matchs lors de la saison précédente.