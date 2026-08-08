Luciano Spalletti : Inter a montré un jeu plus collectif que nous

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Luciano Spalletti : Inter a montré un jeu plus collectif que nous

Lors d’un match amical à forte rivalité disputé à Perth, en Australie, la Juventus s’est inclinée 2-1 face à l’Inter. Après cette rencontre, l’entraîneur de l’équipe turinoise, Luciano Spalletti, a évoqué dans une interview accordée à Sky Sport la forme actuelle de son équipe, la prestation des nouvelles recrues et la supériorité de l’adversaire. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, les prestations des nouvelles recrues alignées durant la rencontre, Randal Kolo Muani et Alajbegovich, n’ont pas échappé à l’attention du technicien. L’entraîneur a souligné qu’il évaluait très positivement les qualités de ces joueurs, qu’il connaissait déjà bien et suivait attentivement avant leur arrivée au club.

Nouvelles recrues et condition physique

Selon Spalletti, Alajbegovich était également suivi auparavant par Massara, et ce transfert a inspiré confiance à la direction. Toutefois, les deux joueurs ayant rejoint l’équipe récemment, leur condition physique n’est pas encore totalement au niveau requis.

Le technicien a déclaré à ce sujet : « Ils ont rejoint l’équipe il y a seulement trois jours et il leur était probablement difficile de jouer à pleine intensité pendant toute une période. » Malgré cela, l’entraîneur a salué le potentiel des nouvelles recrues et indiqué qu’il chercherait à exploiter au mieux leurs qualités.

Équilibre collectif et supériorité de l’adversaire

En dressant le bilan de la rencontre, Spalletti a reconnu que la Juventus comptait suffisamment de joueurs talentueux sur le plan individuel, mais qu’il restait beaucoup de travail pour les réunir en une véritable équipe et trouver l’équilibre du jeu.

« Notre effectif compte suffisamment de joueurs de haut niveau, mais nous devons réfléchir à la manière de trouver l’équilibre dans notre jeu et de devenir une véritable équipe. En première mi-temps, l’Inter a montré qu’il était davantage une équipe que nous. C’est un processus difficile que nous devons accomplir », a déclaré l’entraîneur.

Ce match de préparation entre deux grands clubs du football italien constituait une étape importante de la présaison et a permis aux deux équipes d’analyser les erreurs à corriger. La Juventus doit désormais retrouver l’équilibre de son effectif et franchir les prochaines étapes.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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