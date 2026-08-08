Le secret du transfert de Rodri : comment Barcelone a devancé le Real Madrid

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Le secret du transfert de Rodri : comment Barcelone a devancé le Real Madrid

Selon des informations qui font grand bruit dans le monde du sport, le milieu de Manchester City aurait pu poursuivre sa carrière au Real Madrid. Cependant, le FC Barcelone est intervenu au dernier moment et a réussi à convaincre le joueur de le rejoindre. Les détails de ce transfert attirent l’attention non seulement par leur caractère inattendu, mais aussi parce que l’ensemble des négociations a été mené dans le plus grand secret. Selon Goal.com rapporte le média.

Selon le média sportif, presque tous les détails de l’accord ont été réglés dans une totale confidentialité, sans la moindre fuite. Même si le transfert n’est pas encore officiellement finalisé, les secrets des négociations en coulisses commencent progressivement à être révélés. Il est apparu que ce retournement inattendu était le fruit d’une longue préparation.

Le plan secret de Deco et son voyage mystérieux

Pour comprendre les dessous de ce transfert, il faut revenir au 30 juillet. Ce jour-là, le directeur sportif de Barcelone, Deco, devait se rendre directement au stage de l’équipe en Angleterre après un court séjour en Croatie. Il a toutefois choisi une autre voie : il est d’abord rentré en Catalogne, où il est resté un peu plus d’une journée.

À l’époque, beaucoup n’avaient pas compris la décision du directeur sportif. Alors que l’entraîneur et les joueurs s’étaient déjà envolés pour l’Angleterre afin de préparer un match amical de pré-saison, Deco a délibérément choisi de rester sur la côte. C’est probablement durant cette courte période que se sont tenues les négociations décisives pour l’avenir du transfert.

Pour l’instant, les deux parties n’ont publié aucune déclaration finale concernant cet accord. Malgré cela, les manœuvres rapides et secrètes du club catalan ont montré que son influence sur le marché des transferts restait considérable. Si l’accord se concrétise, il s’agira à coup sûr de l’un des transferts les plus retentissants de ces dernières années.

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Jahongir Tursunov
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