Le problème des gardiens s’aggrave à la Juventus

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Le problème des gardiens s’aggrave à la Juventus

La défaite contre l’Inter à Perth, en Australie, la Juventus a une nouvelle fois placé la question des gardiens au premier plan des problèmes du club. Selon Goal.com, après les erreurs commises durant le match, le besoin de recruter un nouveau gardien titulaire au sein de l’équipe dirigée par Luciano Spalletti est devenu absolument urgent. Goal.com rapporte cette information.

En réalité, les matchs amicaux de présaison avaient bien commencé pour les Turinois. Les joueurs de Spalletti avaient réussi à garder leur cage inviolée lors de leurs quatre premières rencontres contre le FC Bâle, le Standard de Liège, Nice et Chelsea. Grâce à une défense bien organisée, Michele Di Gregorio et Mattia Perin avaient laissé peu d’occasions à leurs adversaires et fait bonne impression auprès des observateurs.

Les erreurs du Derby d’Italia

Cependant, les anciennes erreurs et les problèmes récurrents sont réapparus lors du match contre l’Inter. Sur le premier but nerazzurro, Federico Dimarco a bénéficié de beaucoup trop d’espace pour frapper, tandis que Di Gregorio a semblé intervenir trop tard. Sur la deuxième action, une intervention hésitante et une grossière erreur du gardien sur une frappe à bout portant de Diao ont permis au ballon de finir au fond des filets.

Cette situation a rappelé les nombreuses erreurs commises la saison dernière contre l’Inter à San Siro et face à Côme à l’Allianz Stadium. L’avenir du gardien, né en 1997, au sein de l’équipe est donc de nouveau incertain. Malgré un contrat courant jusqu’en 2029, il n’a pas totalement convaincu le staff technique ni la direction du club.

Les difficultés du mercato et les nouveaux candidats

À quelques semaines de la fermeture du mercato, la Juventus compte toujours Di Gregorio, Mattia Perin et Carlo Pinsoglio dans ses rangs. Le fait que les contrats de Perin et Pinsoglio arrivent à échéance dans un an, tandis que Di Gregorio s’est pratiquement retrouvé isolé au club après la controverse liée à son agent en juillet, place la Juventus dans une situation délicate.

Pour l’instant, le club turinois n’a trouvé ni acheteur intéressant pour Di Gregorio ni nouveau gardien titulaire du niveau requis. Alors que les principales cibles, Alisson et Dibu Martínez, ont rejoint d’autres équipes, les solutions alternatives comme Viscario ne satisfont pas pleinement la direction. Si le Paris Saint-Germain recrute le gardien japonais de Parme, Zion Suzuki, l’idée de le prêter à la Juventus est envisagée en dernier recours.

À seulement deux semaines du début de la saison de Serie A, on saura dans les prochaines heures comment les dirigeants du club, notamment Carnevali, Massara et Ottolini, comptent résoudre ce problème. Si la question du gardien n’était qu’une priorité en début de saison, elle est désormais devenue une véritable crise.

JuventusSerie ALuciano SpallettiMichele Di GregorioMercato
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Jahongir Tursunov
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