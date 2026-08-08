Milan poursuit le dégraissage de son effectif : Tomori et Fofana placés sur la liste des transferts

À l’AC Milan, l’entraîneur Ruben Amorim a entamé le processus de séparation avec les joueurs qui ne font pas partie de son projet à venir. Selon GOAL.com, Fofana et Fikayo Tomori n’ont pas disputé la moindre minute lors du match contre Chelsea. Le technicien portugais avait reconnu que l’effectif était trop étoffé et indiqué que des décisions finales seraient prises dans les prochains jours. Les deux joueurs laissés sur le banc sont désormais contraints de chercher un nouveau club. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Ruben Amorim avait déclaré en conférence de presse qu’il y aurait des changements au sein de l’équipe et qu’il informerait personnellement les joueurs appelés à rester. Lors de la rencontre de samedi, ces propos se sont concrétisés. Malgré les nombreux changements effectués en seconde période, le défenseur anglais et le milieu de terrain n’ont pas pu entrer en jeu depuis le banc. Cette situation montre clairement que l’entraîneur ne fait pas confiance à ces joueurs et qu’ils ont été placés sur la liste des transferts.

Changements en défense et valeur de Tomori

La vente de Fikayo Tomori permettrait à l’AC Milan de libérer de l’espace en défense et de renforcer son effectif. Amorim souhaite recruter un joueur capable de diriger la défense centrale, de bien relancer depuis l’arrière et doté d’une expérience internationale. La direction réclame au moins 15 millions d’euros pour le défenseur anglais et entamera prochainement des négociations avec son agent.

La liste des prétendants à Tomori ne cesse également de s’allonger. Coventry et Newcastle ont manifesté un premier intérêt, tandis que la Juventus le suit comme solution de repli pour Lukumi. De nouveaux appels de clubs étrangers sont aussi attendus, et les derniers jours du mercato s’annoncent particulièrement animés.

L’avenir de Fofana et les autres prétendants

Ruben Amorim et son staff ont également pris une décision finale concernant le dossier Fofana. Pour l’ancien joueur de Monaco, la direction milanaise a fixé un prix d’au moins 20 millions d’euros. Crystal Palace manifeste un intérêt sérieux pour le milieu de terrain français parmi les clubs anglais et mène actuellement la course à sa signature.

Si Pierre-Emile Højbjerg rejoint Newcastle, l’OM pourrait également passer à l’action pour recruter Fofana. L’AC Milan travaille actuellement à la vente active de ses joueurs sur le marché des transferts afin de créer de nouvelles marges financières.