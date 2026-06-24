Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur du Portugal en Coupe du Monde

Cristiano Ronaldo est devenu le meilleur buteur de l'équipe nationale du Portugal en Coupe du Monde. Il a marqué deux buts contre l'Ouzbékistan, portant son total à 10 buts lors des phases finales.

Ainsi, Ronaldo a dépassé Eusébio, qui occupait la première place depuis longtemps. La légende du football portugais avait marqué un total de 9 buts en Coupe du Monde.

Pauleta occupe la troisième place du classement avec 4 buts. José Augusto, Gonçalo Ramos et José Torres en comptent trois chacun.

Meilleurs buteurs du Portugal en Coupe du Monde :

• Cristiano Ronaldo — 10 buts

• Eusébio — 9 buts

• Pauleta — 4 buts

• José Augusto — 3 buts

• Gonçalo Ramos — 3 buts

• José Torres — 3 buts

En inscrivant un doublé face à l'Ouzbékistan, Ronaldo a ajouté un nouveau record à son palmarès avec la sélection nationale.