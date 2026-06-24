Qu'a dit Ronaldo après la victoire contre l'Ouzbékistan ?

·4·Sport
Qu'a dit Ronaldo après la victoire contre l'Ouzbékistan ?

Cristiano Ronaldo a partagé ses impressions après le match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La star portugaise s'est exprimée sur la large victoire de son équipe et sur son record personnel.

Ayant marqué deux buts lors de la rencontre qui s'est soldée par un score de 5-0, Ronaldo a souligné que le résultat collectif prime sur les accomplissements individuels.

— Je suis très heureux. Cependant, le point le plus important pour moi est le travail de notre équipe et le jeu produit sur le terrain. Nous avons bien travaillé et avons pu élever notre niveau. Bien sûr, les records apportent de la joie, mais mon objectif principal est d'aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs, a déclaré l'attaquant.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Chelsea fixe le prix d'Enzo Fernandez : le Real Madrid prépare le transfertChelsea fixe le prix d'Enzo Fernandez : le Real Madrid prépare le transfertAujourd'hui, 00:34Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur du Portugal en Coupe du MondeCristiano Ronaldo devient le meilleur buteur du Portugal en Coupe du MondeAujourd'hui, 00:25Cristiano Ronaldo établit un nouveau record avec ses buts contre l'OuzbékistanCristiano Ronaldo établit un nouveau record avec ses buts contre l'OuzbékistanAujourd'hui, 00:22Notes des joueurs après le match Ouzbékistan - PortugalNotes des joueurs après le match Ouzbékistan - PortugalAujourd'hui, 00:08Le Portugal écrase l'OuzbékistanLe Portugal écrase l'OuzbékistanAujourd'hui, 00:03Coupe du Monde 2026 : l'Ouzbékistan lourdement battu par le PortugalCoupe du Monde 2026 : l'Ouzbékistan lourdement battu par le PortugalAujourd'hui, 00:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan