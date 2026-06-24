Qu'a dit Ronaldo après la victoire contre l'Ouzbékistan ?

Cristiano Ronaldo a partagé ses impressions après le match contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. La star portugaise s'est exprimée sur la large victoire de son équipe et sur son record personnel.

Ayant marqué deux buts lors de la rencontre qui s'est soldée par un score de 5-0, Ronaldo a souligné que le résultat collectif prime sur les accomplissements individuels.

— Je suis très heureux. Cependant, le point le plus important pour moi est le travail de notre équipe et le jeu produit sur le terrain. Nous avons bien travaillé et avons pu élever notre niveau. Bien sûr, les records apportent de la joie, mais mon objectif principal est d'aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs, a déclaré l'attaquant.