Manchester United et Arsenal se disputent la nouvelle étoile de la Premier League

Le milieu de terrain de Bournemouth, Alex Scott, est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché des transferts après avoir attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances éclatantes cette saison en Premier League. Manchester United et Arsenal ont désormais entamé une lutte sérieuse pour le talent de 22 ans. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations du Daily Mail, les deux clubs suivent de près l'évolution du joueur. Alex Scott a montré une grande stabilité avec Bournemouth la saison dernière, s'imposant comme un milieu créatif. Il a même frôlé une convocation dans la liste élargie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde sous la direction de Thomas Tuchel.

Prix du transfert et principaux prétendants

Bournemouth n'a pas l'intention de laisser partir sa star facilement. Selon Goal.com, le club demande au moins 60 millions de livres sterling (environ 79 millions de dollars) pour le joueur. Malgré cela, les « Cherries » n'excluent pas de prolonger le contrat actuel du joueur.

Manchester United prévoit une refonte complète de son milieu de terrain. Après le départ du milieu défensif Casemiro, la direction du club vise à injecter du sang neuf à ce poste. Bien que les Mancuniens aient déjà conclu un accord pour le transfert d'Ederson d'Atalanta, ils souhaitent renforcer davantage l'effectif avant la Ligue des Champions.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, apprécie également les capacités techniques et la jeunesse de Scott. Fait intéressant, lors de la victoire de Bournemouth contre Arsenal à l'Emirates Stadium cette saison, c'est Alex Scott qui a marqué l'unique but. Ce match a laissé une forte impression sur la direction du club londonien.

La concurrence s'intensifie

La course ne se limite pas aux deux géants, car Tottenham a également rejoint la compétition. Les « Spurs » ont adopté une stratégie plus agressive lors de ce mercato et se disent prêts à dépenser une somme importante pour le jeune talent, ce qui rend la bataille pour Scott encore plus intense.

Du côté de Manchester United, la situation est un peu plus complexe. L'équipe s'intéresse non seulement à Scott, mais aussi au milieu de terrain de West Ham, Mateus Fernandes, relégué en division inférieure. Si une offre appropriée arrive, Manuel Ugarte pourrait quitter l'équipe, créant ainsi des opportunités financières pour de nouveaux transferts.

En conclusion, l'avenir d'Alex Scott se décidera dans les prochains mois. Considéré comme l'un des représentants les plus prometteurs du football anglais, le joueur devrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant l'un des grands clubs.