Le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a marqué l'histoire avec l'équipe nationale d'Angleterre. En participant au match contre le Ghana dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, le footballeur est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé 50 matchs avec les « Three Lions ». Avec cet exploit, il a réussi à battre le record établi depuis longtemps par le légendaire Wayne Rooney. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Bellingham a atteint ce jalon à l'âge de 22 ans et 359 jours. À titre de comparaison, l'ancien attaquant de Manchester United, Wayne Rooney, avait disputé son 50e match à l'âge de 23 ans et 159 jours. Le jeune talent ne se contente pas de battre des records, il est devenu la force motrice principale de l'équipe dirigée par Thomas Tuchel.

Une régularité derrière les records

Les débuts de Bellingham en équipe nationale ont eu lieu en 2020, et il a rapidement participé à quatre tournois internationaux majeurs. À cet égard, il a devancé des pairs comme le Allemand Jamal Musiala, devenant le plus jeune joueur européen à avoir participé à quatre compétitions majeures. Il a actuellement marqué 7 buts avec la sélection.

Au niveau des clubs, Jude affiche également des résultats impressionnants. En 140 matchs avec le Real Madrid, il a trouvé le chemin des filets à 46 reprises. Son leadership sur le terrain et sa capacité à assumer ses responsabilités dans les moments cruciaux sont hautement appréciés par les experts. Jordan Henderson l'a notamment décrit comme un « joueur des grands matchs », soulignant son importance capitale pour l'équipe.

Objectifs futurs et nouveaux sommets

D'après les analyses statistiques, si Bellingham continue de participer à une moyenne de 9 matchs par an au cours de la prochaine décennie, il pourrait même battre le record absolu de 125 sélections de Peter Shilton. Il fait désormais partie des cinq joueurs anglais à avoir disputé 50 matchs avant l'âge de 25 ans, aux côtés de Bukayo Saka.

Cependant, pour le joueur, le succès collectif prime sur les records personnels. L'équipe d'Angleterre ambitionne de remporter un titre majeur après une pause de 60 ans. Actuellement, l'équipe lutte pour maintenir sa position de leader dans la phase de groupes de la Coupe du Monde et garantir sa place en play-offs. Le fait que Jude Bellingham soit au sommet de sa forme sera sans doute un facteur décisif pour réaliser ce rêve anglais.