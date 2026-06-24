Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a partagé ses impressions après la rencontre contre l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant vedette a souligné qu'il était satisfait de la confiance, de l'activité et de la progression dont son équipe a fait preuve sur le terrain.

« Je suis très heureux. Mais le plus important pour moi est le travail accompli et la confiance que nous avons affichée sur le terrain. L'équipe a vraiment bien joué et a progressé de manière significative », a déclaré Ronaldo dans une interview accordée au site officiel de la FIFA.

Le footballeur portugais a souligné que derrière chaque situation difficile se cache une nouvelle opportunité. Tout en admettant que les succès personnels sont gratifiants, il a précisé que son objectif principal reste l'intérêt de l'équipe nationale.

« Derrière chaque difficulté se trouve une opportunité. Bien sûr, les records personnels sont agréables. Mais mon objectif principal est d'aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs », a déclaré l'attaquant.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors du match contre l'Ouzbékistan. Il a inscrit un doublé aux 6e et 39e minutes de la rencontre.

Grâce à ces buts, le joueur de 41 ans est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Portugal lors des Coupes du Monde.

Le nombre de buts de Ronaldo en phase finale de Coupe du Monde s'élève désormais à 10. Ainsi, la star portugaise a enregistré un nouveau résultat historique dans sa riche carrière.

Néanmoins, Ronaldo a réitéré que le résultat et la progression de l'équipe étaient plus importants pour lui que ses records personnels.