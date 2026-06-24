Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?

·47·Sport
Qu'a dit Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan ?

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a partagé ses impressions après la rencontre contre l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'attaquant vedette a souligné qu'il était satisfait de la confiance, de l'activité et de la progression dont son équipe a fait preuve sur le terrain.

« Je suis très heureux. Mais le plus important pour moi est le travail accompli et la confiance que nous avons affichée sur le terrain. L'équipe a vraiment bien joué et a progressé de manière significative », a déclaré Ronaldo dans une interview accordée au site officiel de la FIFA.

Le footballeur portugais a souligné que derrière chaque situation difficile se cache une nouvelle opportunité. Tout en admettant que les succès personnels sont gratifiants, il a précisé que son objectif principal reste l'intérêt de l'équipe nationale.

« Derrière chaque difficulté se trouve une opportunité. Bien sûr, les records personnels sont agréables. Mais mon objectif principal est d'aider l'équipe nationale à atteindre ses objectifs », a déclaré l'attaquant.

Cristiano Ronaldo a marqué deux fois lors du match contre l'Ouzbékistan. Il a inscrit un doublé aux 6e et 39e minutes de la rencontre.

Grâce à ces buts, le joueur de 41 ans est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale du Portugal lors des Coupes du Monde.

Le nombre de buts de Ronaldo en phase finale de Coupe du Monde s'élève désormais à 10. Ainsi, la star portugaise a enregistré un nouveau résultat historique dans sa riche carrière.

Néanmoins, Ronaldo a réitéré que le résultat et la progression de l'équipe étaient plus importants pour lui que ses records personnels.

Cristiano RonaldoPortugalOuzbékistanFIFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Roberto Martínez : Je suis très satisfait du résultatRoberto Martínez : Je suis très satisfait du résultatAujourd'hui, 02:04Fabio Cannavaro : Malgré la lourde défaite, je suis fier de mon équipeFabio Cannavaro : Malgré la lourde défaite, je suis fier de mon équipeAujourd'hui, 02:01Cristiano Ronaldo établit un record historique : le Portugal écrase l'OuzbékistanCristiano Ronaldo établit un record historique : le Portugal écrase l'OuzbékistanAujourd'hui, 01:59Comment WhoScored a noté les joueurs du Portugal et de l'OuzbékistanComment WhoScored a noté les joueurs du Portugal et de l'OuzbékistanAujourd'hui, 01:54Jude Bellingham bat le record de Wayne Rooney avec l'équipe d'AngleterreJude Bellingham bat le record de Wayne Rooney avec l'équipe d'AngleterreAujourd'hui, 01:36Manchester United et Arsenal se disputent la nouvelle étoile de la Premier LeagueManchester United et Arsenal se disputent la nouvelle étoile de la Premier LeagueAujourd'hui, 01:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan