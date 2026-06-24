Roberto Martínez : Je suis très satisfait du résultat

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Roberto Martínez : Je suis très satisfait du résultat

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martínez, a exprimé ses réflexions après la large victoire 5-0 contre l'Ouzbékistan lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Le Portugal avait fait match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée. Martínez a souligné que ce résultat inattendu a eu un impact positif sur l'attitude de l'équipe pour le match suivant.

« Nous avons vu la réaction dans le vestiaire aujourd'hui. Pour avancer dans un tournoi, il faut parfois vivre des situations comme celle du premier match », a déclaré le technicien portugais dans une interview accordée au site officiel de la FIFA.

L'entraîneur a noté qu'une équipe plus mature, disciplinée et très motivée est entrée sur le terrain pour le match contre l'Ouzbékistan.

« Nous avons vu une équipe avec la même discipline et le même état d'esprit, mais plus mature. Parce que ce n'était plus le premier match. Je suis très satisfait du résultat », a souligné Martínez.

Le Portugal a pris l'initiative dès les premières minutes de la rencontre, marquant trois buts contre l'Ouzbékistan en première mi-temps. Après la pause, les Européens ont maintenu la pression et ont finalement remporté une victoire convaincante de 5-0.

Suite à ce résultat, le Portugal compte quatre points en deux matchs et occupe la tête de son groupe.

Les joueurs de Roberto Martínez se préparent désormais pour le dernier match de la phase de groupes. L'équipe vise à obtenir un résultat positif pour se qualifier pour les phases à élimination directe.

Roberto MartínezPortugalOuzbékistanRépublique démocratique du CongoFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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