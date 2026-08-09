Sensation à Las Vegas : Quillan Salkilld soumet Gamrot dès le 1er round !

Il y a quelques instants, le tournoi « UFC Fight Night 284 » s’est achevé à Las Vegas, dans l’État américain du Nevada. Dans le combat principal de la soirée, deux représentants des poids légers se sont affrontés dans l’octogone.

Dans le combat vedette du tournoi, le combattant polonais expérimenté Mateusz Gamrot a affronté le représentant australien Quillan Salkilld dans l’octogone. Le combat s’est conclu par un résultat sensationnel et inattendu pour les fans de MMA.

Une victoire éclair au 1er round par soumission

Alors qu’il ne restait que 35 secondes avant la fin du premier round de ce duel dramatique, le combattant australien a contrôlé au sol son adversaire réputé et expérimenté. Salkilld a exécuté une manœuvre d’une grande précision et a contraint Gamrot à abandonner avec une soumission .

Les statistiques des combattants et l’« impressionnante » série de Salkilld

Mateusz Gamrot : Cette défaite est la 5e de la carrière du Polonais. Il compte 26 victoires à son palmarès, ainsi qu’un combat déclaré sans décision.

Quillan Salkilld : Le combattant australien a remporté la 13e victoire de sa carrière, pour 2 défaites.

Grâce à ce résultat, Salkilld a porté sa série de victoires à 11 combatset le nombre de ses victoires à l’UFC à 6 .

Rappelons que : Lors de son combat précédent, Quillan Salkilld avait déjà créé la sensation en s’imposant face à un autre combattant de premier plan des poids légers, Beneil Dariush , par TKO dès le 1er round. Le duel de la soirée montre que l’Australien est devenu un sérieux prétendant au sommet de sa division.

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