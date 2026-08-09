Les représentants de la Liga MX tiennent tête aux clubs de MLS en Leagues Cup

La saison 2026 de la Leagues Cup, qui réunit des équipes des États-Unis, du Canada et du Mexique, a débuté sur un rythme très disputé. Selon iXBT.com et Goal.com, la première semaine du tournoi montre que les représentants de la Liga MX sont cette fois prêts à rivaliser sérieusement avec la Major League Soccer (MLS). Lors des 17 premiers matchs disputés jusqu’à présent, les clubs de MLS ont remporté neuf rencontres, conservant un léger avantage, tandis que les équipes mexicaines ont signé huit victoires. C’est ce que rapporte Goal.com rapporte que

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, des matchs de la phase de groupes sont également organisés au Mexique. Cela offre aux représentants de la Liga MX l’avantage important de jouer à domicile et renforce encore le prestige du tournoi. Si la Leagues Cup veut atteindre un niveau de reconnaissance comparable à celui de la Ligue des champions de la CONCACAF, un club mexicain devra pour la première fois depuis la refonte du tournoi en 2023 atteindre la finale.

Orlando City et l’Inter Miami échouent

Les matchs du samedi soir ont été défavorables aux géants de la MLS. Orlando City, pourtant doté d’un effectif étoilé, et l’Inter Miami, privé de son leader Lionel Messi, absent après le décès de son père Jorge, ont tous deux connu la défaite. La rencontre avait pourtant bien commencé pour Orlando City. À la 38e minute, sa vedette Marko Pašalić a inscrit un superbe but pour ouvrir le score, et l’équipe semblait se diriger vers une deuxième victoire consécutive.

Mais en seconde période, l’équipe de León s’est réveillée et a renversé le cours du match. Juan Guevara a d’abord égalisé de la tête. Sur cette action, le gardien d’Orlando, Maxime Crépeau, a effleuré le ballon du bout des doigts sans parvenir à le repousser. Puis, à la 72e minute, Daniel Archila a éliminé trois défenseurs dans la surface avant d’inscrire le but de la victoire, offrant un succès important aux Mexicains.

Le FC Dallas décroche une victoire surprise

Malgré les succès des clubs mexicains, les représentants des ligues américaine et canadienne n’ont pas l’intention d’abandonner facilement leur position. Lors des matchs de samedi, le FC Dallas a surpris tout le monde en s’imposant de manière éclatante et convaincante face à Chivas. Ce résultat a une nouvelle fois confirmé que les représentants de la MLS sont capables de rivaliser avec leurs adversaires, même dans les situations les plus difficiles.

Les résultats de la saison en cours montrent que la rivalité entre les deux ligues est plus intense que jamais. Des affrontements encore plus passionnants et disputés attendent les équipes. Les derniers matchs de la phase de groupes détermineront quels représentants de chaque ligue seront les principaux prétendants aux play-offs.