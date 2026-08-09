Meizu lance le nouveau chargeur Pandaer PTC16 de 80 watts

La société Pandaer, affiliée à la marque Meizu, a officiellement lancé son nouveau chargeur Pandaer PTC16, compact et puissant. Selon ixbt.com, cet appareil basé sur la technologie moderne du nitrure de gallium (GaN) se distingue nettement des gadgets similaires du marché par son format compact et son boîtier extrêmement fin. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Le nouvel adaptateur est fabriqué dans un boîtier plat d’une épaisseur de seulement 13,9 millimètres. Ses dimensions totales sont de 85,5 × 50 millimètres et son poids atteint 99 grammes. Ces caractéristiques permettent de transporter facilement le chargeur dans un sac de tous les jours, voire dans un portefeuille.

Caractéristiques techniques et répartition de la puissance

Cet adaptateur est équipé de trois ports USB-C modernes, permettant de répondre aux besoins de recharge simultanée de plusieurs gadgets. Le port USB-C principal peut fournir jusqu’à 80 watts grâce à la technologie propriétaire mCharge de Meizu. Pour les appareils d’autres marques, il délivre jusqu’à 65 watts via les protocoles USB Power Delivery 3.0 et PPS.

Chacun des deux autres ports USB-C prend également en charge une puissance allant jusqu’à 65 watts. Le Pandaer PTC16 peut ainsi recharger sans problème non seulement des smartphones et des tablettes, mais aussi certains ordinateurs portables. Lorsque plusieurs appareils sont connectés simultanément, la puissance est répartie automatiquement : lorsque deux ports sont utilisés, la répartition est de 45+20 W ou 45+15 W ; lorsque les trois ports fonctionnent, le port principal fournit 45 W et les deux autres 15 W chacun.

Protocoles et politique tarifaire

Le chargeur prend en charge un large éventail de protocoles de recharge rapide, notamment Meizu mCharge, USB PD 3.0, PPS, AVS, ainsi que les normes Huawei FCP, SCP et Qualcomm Quick Charge 4+. Il est ainsi parfaitement compatible avec les appareils mobiles et portables de différents fabricants.

Le Pandaer PTC16 est actuellement vendu dans la boutique en ligne officielle TMall au prix de 229 yuans, soit environ 32 dollars américains. Avec les coupons promotionnels spéciaux, le prix de ce gadget compact et puissant peut être réduit à 149 yuans, soit environ 21 dollars.