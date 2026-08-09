Diego Simeone fait une déclaration ferme sur le transfert de Julián Álvarez

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Diego Simeone fait une déclaration ferme sur le transfert de Julián Álvarez

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone, a clarifié la situation concernant l’avenir de l’attaquant de son équipe, Julián Álvarez, en affirmant fermement que le club n’avait pas l’intention de vendre le joueur lors du prochain mercato estival. Malgré l’intérêt sérieux d’Arsenal et du FC Barcelone pour l’attaquant argentin de 26 ans, le club madrilène reste inflexible sur sa position. Goal.com rapporte cette information.

Lors d’une conférence de presse tenue avant le match amical contre Manchester City à Séoul, Simeone a déclaré que la situation était parfaitement claire. Selon lui, la direction du club et le staff technique sont totalement unis pour conserver l’attaquant et ne permettront pas son départ vers des concurrents de la Premier League anglaise ou de La Liga.

Intérêt des clubs et obstacles financiers

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, planifie depuis longtemps de recruter Álvarez, champion du monde 2022, afin de renforcer son secteur offensif. Alors que les « Gunners » recherchent une nouvelle star sur le marché des transferts, un obstacle majeur les attend à Madrid. Par ailleurs, des informations font état d’une rencontre secrète entre le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et l’agent du joueur, Fernando Hidalgo.

Cependant, ce transfert reste quasiment irréalisable pour les Catalans en raison des règles financières et de leurs difficultés économiques. Alors que le FC Barcelone étudie également d’autres pistes et doit composer avec de strictes contraintes financières, cet accord semble pour l’instant impossible.

Position officielle et clause libératoire

Le directeur général de l’Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a déclaré ouvertement que le seul moyen de recruter le joueur était de payer l’énorme clause libératoire prévue dans son contrat. Selon la source, tout club souhaitant s’attacher les services de Julián Álvarez devra verser une indemnité de 500 millions d’euros.

Simeone a évoqué l’expérience d’Antoine Griezmann ces dernières années et a souligné que le club continuerait, sur le plan sportif, à aider le joueur à progresser. « Nous l’aiderons à progresser sportivement et à continuer d’apporter sa contribution à l’équipe », a déclaré le technicien argentin.

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Jahongir Tursunov
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