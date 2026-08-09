Rodri choisit le FC Barcelone : Mourinho furieux après ce transfert

L’un des épisodes les plus retentissants du mercato estival européen vient d’éclater. Selon Goal.com, l’expérimenté José Mourinho est furieux de voir le milieu de Manchester City Rodri renoncer à rejoindre le Real Madrid. L’entraîneur portugais considérait l’international espagnol comme la pièce maîtresse de ses plans tactiques dans l’entrejeu, mais le milieu a porté son attention vers le grand rival, le FC Barcelone. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Selon les informations diffusées par SPORT, José Mourinho a été sous le choc après cette nouvelle et n’a pas pu dissimuler sa colère. Il avait élaboré toute la préparation estivale en fonction de l’arrivée du champion du monde. Cependant, le choix du joueur en faveur du club catalan a anéanti tous les plans de l’entraîneur.

Conflit avec la direction et nouvelle situation

La situation a donné lieu à plusieurs discussions tendues entre la direction du Real Madrid et l’entraîneur. Bien que José Mourinho ait immédiatement demandé le recrutement d’une autre alternative de renom, la direction du club a fermement annoncé qu’aucun autre joueur ne serait recruté au milieu de terrain. Les portes du mercato étant désormais fermées, le staff technique est contraint de travailler avec les ressources de l’effectif actuel.

Désormais, José Mourinho tente de modifier en profondeur la structure de l’équipe et de tirer le meilleur parti des qualités de ses joueurs actuels. Selon le plan prévu, Bernardo Silva et Arda Güler joueront des rôles plus importants dans la construction du jeu. Bernardo Silva devrait notamment évoluer dans un double pivot plus bas aux côtés d’Aurélien Tchouaméni.

Ce changement tactique impose une immense responsabilité au jeune Arda Güler. José Mourinho voit en l’international turc le principal créateur de l’équipe, au même niveau que Mesut Özil à son époque. Lors des entraînements à Valdebebas, le staff technique s’efforce de compenser l’absence d’un milieu défensif spécialisé grâce à la maîtrise technique de Bernardo Silva et d’Arda.

Un plan de réserve pour l’avenir et un jeune talent

Bien que le Real Madrid ait pour l’instant décidé de ne pas recruter un autre milieu défensif pour remplacer Rodri, le club a déjà établi un plan alternatif de 30 millions d’euros pour l’avenir. Le jeune talent de 18 ans de l’Ajax, Jorthy Mokio, a attiré l’attention des recruteurs des Merengues. Ses qualités physiques devraient parfaitement répondre aux exigences de La Liga.

Cependant, le joueur néerlandais étant sous contrat jusqu’en 2031, son arrivée à Madrid ne sera pas simple. Le Real Madrid devrait attendre l’annonce officielle du transfert de Rodri au FC Barcelone avant d’intensifier les négociations concernant le joueur belge. Cela montre que la politique de recrutement du club accorde désormais de l’importance non seulement aux stars confirmées, mais aussi aux jeunes prometteurs.