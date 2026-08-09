Rodrigo De Paul a inscrit un but en hommage au père de Lionel Messi

Le milieu de l’Inter Miami, Rodrigo De Paul, a posé un geste fort lors du match contre Monterrey en Leagues Cup, en signe de soutien et de solidarité envers la famille de son capitaine et proche ami Lionel Messi. Selon Goal.com, après avoir marqué, l’Argentin a adressé un geste spécial pour exprimer son soutien face au deuil douloureux de son coéquipier. Lionel Messi était alors rentré en urgence dans son pays après le décès de son père. Goal.com rapporte que.

Jorge Messi, le père de Lionel Messi, âgé de 39 ans, est décédé à 68 ans. Ces derniers mois, il souffrait de graves problèmes de santé et était suivi par des médecins. Après avoir appris la nouvelle de l’hôpital Sanatorio Centro, en Argentine, le septuple Ballon d’Or s’est rendu en urgence à Rosario, sa ville natale, accompagné de son épouse et de ses enfants, afin de soutenir sa famille et sa mère.

Un moment émouvant sur le terrain en hommage à Jorge Messi

L’une des actions marquantes du match de Leagues Cup a débuté au milieu de terrain à l’initiative du Brésilien expérimenté Casemiro. Il a servi Rodrigo De Paul, positionné près de la surface adverse. De Paul n’a pas hésité et a décoché une frappe précise pour ouvrir le score et donner l’avantage à son équipe.

Après son but, au lieu de célébrer de manière traditionnelle, le milieu de terrain a retiré son maillot pour révéler celui de Lionel Messi, floqué du célèbre numéro 10. Ce geste est devenu un symbole fort de la fraternité au sein de l’équipe et du soutien mutuel dans les moments difficiles.

La place de Jorge Messi dans le football mondial

Pour son fils, Jorge Messi n’était pas seulement un père, mais aussi le fondateur de son immense empire professionnel et son conseiller le plus fiable. Du premier contrat de Lionel à Barcelone à ses grands transferts ultérieurs, il a toujours été un pilier. Le club de Newell’s Old Boys, lié aux premiers pas de Lionel dans le football, a également présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et souligné son rôle dans la carrière de son fils.

Même si l’Inter Miami a pris l’ascendant au cours de la rencontre, l’équipe adverse a fait preuve de caractère, égalisé, puis s’est finalement imposée 2-1. Au-delà du résultat sportif, ce sont les qualités humaines et le deuil de la famille de Lionel Messi qui ont retenu l’attention.

Le monde du football, les anciens coéquipiers et les clubs adverses adressent actuellement leurs profondes condoléances et leur soutien à la famille Messi. Lionel Messi reste temporairement éloigné des terrains pour être auprès de ses proches.