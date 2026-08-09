Le smartphone iQOO Z11 dévoilé en images officielles

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Le smartphone iQOO Z11 dévoilé en images officielles

À l’approche de la présentation, la marque iQOO a commencé à révéler les premières informations officielles et les images de son nouveau smartphone iQOO Z11. Selon ixbt.com, la première officielle de l’appareil est prévue pour le 20 août de cette année. Il attire l’attention avec ses caractéristiques techniques avancées et son design moderne. C’est ce que rapporte ixbt.com.

Les représentants de l’entreprise ont confirmé que l’appareil de nouvelle génération disposerait d’un écran grand et de haute qualité. Plus précisément, le smartphone sera équipé d’un écran 3D Curved AMOLED de 6,83 pouces. Sa surface en verre incurvée sur les côtés du boîtier devrait offrir un confort accru à l’utilisation.

Écran et design

Des informations précises sont également disponibles sur les dimensions de l’écran et ses bordures. D’après les images officielles publiées, l’écran occupe exactement 93,82 % de la face avant. Les bordures extrêmement fines renforcent encore la sensation d’espace lors du visionnage de contenus.

L’épaisseur du boîtier de l’iQOO Z11 ne serait que de 7,99 millimètres, pour un poids de 199 grammes. Comme le montrent les images, les cadres latéraux de l’appareil sont en métal, ce qui contribue à sa robustesse et à son aspect haut de gamme.

Performances et capacités techniques

La partie matérielle de l’appareil mérite également une attention particulière. Selon ixbt.com, l’iQOO Z11 sera le premier appareil du marché indien équipé du nouveau processeur MediaTek Dimensity 7500 Turbo gravé en 4 nanomètres. D’après les informations officielles, cette puce serait capable d’obtenir 1,2 million de points aux tests AnTuTu.

Par ailleurs, le smartphone était déjà apparu dans la base de données Geekbench AI. L’appareil testé disposerait de 12 GB de mémoire vive et fonctionnerait sous le tout récent système d’exploitation Android 16. Lors de la présentation complète prévue le 20 août, l’entreprise devrait également dévoiler les autres caractéristiques et le prix de l’appareil.

iQOOiQOO Z11MediaTekSmartphoneAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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