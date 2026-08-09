Bruno Guimarães rejoint Arsenal et reçoit un message de Declan Rice

Le club londonien Arsenal a officiellement annoncé la finalisation du transfert de Bruno Guimarães, milieu de terrain de Newcastle United. Selon Goal.com, 75 millions de livres sterling ont été déboursés pour le Brésilien, qui a signé un contrat jusqu’en 2030 afin de renforcer l’effectif étoilé à l’Emirates Stadium, avec une option de prolongation d’un an. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’aventure réussie de ce joueur de 28 ans avec Newcastle United, où il a évolué ces dernières saisons, s’est ainsi achevée. Avant ce transfert marqué par d’intenses batailles et oppositions sur le terrain, les relations du joueur avec certains de ses anciens adversaires ont pris une tournure intéressante. Declan Rice a notamment été l’une des premières personnes à féliciter le Brésilien pendant le processus de transfert.

Les batailles sur le terrain sont derrière eux

Dans une déclaration publiée sur le site officiel du club, le joueur a révélé que Declan Rice lui avait envoyé un message humoristique à sa manière. « Rice m’a écrit : “Viens ici et, s’il te plaît, plus de disputes. Maintenant, nous sommes amis” », a confié Bruno Guimarães. Il a également souligné que le milieu de terrain de sa nouvelle équipe était l’un des plus solides d’Europe.

Lors de la signature du contrat et des négociations, Declan Rice n’a pas été le seul visage familier à se montrer actif. Gabriel Magalhães, son coéquipier en équipe nationale du Brésil, a notamment joué un rôle important pour convaincre Guimarães de rejoindre le club de la capitale.

Un nouveau défi et de grandes ambitions

Le joueur a rappelé que le défenseur Gabriel lui envoyait régulièrement des messages pour lui demander quand il viendrait. Il a également déclaré être impressionné par les Brésiliens d’Arsenal et l’atmosphère générale au sein de l’équipe. Connu pour son jeu techniquement abouti et sa détermination, le milieu de terrain estime que la prochaine étape de sa carrière se trouve précisément ici.

Lors de sa présentation, le joueur a déclaré que le moment était venu de remporter de nouveaux trophées et d’écrire l’histoire dans sa carrière. « J’ai atteint le sommet de ma carrière, à 28 ans, et je veux gagner ici », a-t-il déclaré. Il s’est également adressé aux supporters, ajoutant qu’il était un guerrier de l’équipe et qu’il n’abandonnerait jamais.