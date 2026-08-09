Bruno Guimarães rejoint Arsenal et reçoit un message de Declan Rice

·55·Sport
Bruno Guimarães rejoint Arsenal et reçoit un message de Declan Rice

Le club londonien Arsenal a officiellement annoncé la finalisation du transfert de Bruno Guimarães, milieu de terrain de Newcastle United. Selon Goal.com, 75 millions de livres sterling ont été déboursés pour le Brésilien, qui a signé un contrat jusqu’en 2030 afin de renforcer l’effectif étoilé à l’Emirates Stadium, avec une option de prolongation d’un an. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’aventure réussie de ce joueur de 28 ans avec Newcastle United, où il a évolué ces dernières saisons, s’est ainsi achevée. Avant ce transfert marqué par d’intenses batailles et oppositions sur le terrain, les relations du joueur avec certains de ses anciens adversaires ont pris une tournure intéressante. Declan Rice a notamment été l’une des premières personnes à féliciter le Brésilien pendant le processus de transfert.

Les batailles sur le terrain sont derrière eux

Dans une déclaration publiée sur le site officiel du club, le joueur a révélé que Declan Rice lui avait envoyé un message humoristique à sa manière. « Rice m’a écrit : “Viens ici et, s’il te plaît, plus de disputes. Maintenant, nous sommes amis” », a confié Bruno Guimarães. Il a également souligné que le milieu de terrain de sa nouvelle équipe était l’un des plus solides d’Europe.

Lors de la signature du contrat et des négociations, Declan Rice n’a pas été le seul visage familier à se montrer actif. Gabriel Magalhães, son coéquipier en équipe nationale du Brésil, a notamment joué un rôle important pour convaincre Guimarães de rejoindre le club de la capitale.

Un nouveau défi et de grandes ambitions

Le joueur a rappelé que le défenseur Gabriel lui envoyait régulièrement des messages pour lui demander quand il viendrait. Il a également déclaré être impressionné par les Brésiliens d’Arsenal et l’atmosphère générale au sein de l’équipe. Connu pour son jeu techniquement abouti et sa détermination, le milieu de terrain estime que la prochaine étape de sa carrière se trouve précisément ici.

Lors de sa présentation, le joueur a déclaré que le moment était venu de remporter de nouveaux trophées et d’écrire l’histoire dans sa carrière. « J’ai atteint le sommet de ma carrière, à 28 ans, et je veux gagner ici », a-t-il déclaré. Il s’est également adressé aux supporters, ajoutant qu’il était un guerrier de l’équipe et qu’il n’abandonnerait jamais.

Bruno GuimarãesArsenalNewcastle UnitedDeclan RicePremier League Anglaise
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)