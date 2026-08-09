Federico Valverde réagit au retour de José Mourinho

·45·Sport
Federico Valverde réagit au retour de José Mourinho

Federico Valverde, l’un des milieux de terrain majeurs du Real Madrid, a partagé ses premières impressions au sujet de José Mourinho, récemment nommé entraîneur principal de l’équipe.

Les propos du milieu de terrain uruguayen de 28 ans ont été rapportés par le célèbre journaliste et spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

« Travailler avec lui est une occasion unique »

Valverde a souligné que s’entraîner sous la direction de l’expérimenté technicien portugais et profiter de son expérience serait bénéfique pour l’équipe :

« Je peux dire que travailler avec José Mourinho est une occasion unique. Nous pouvons apprendre énormément de lui » , a déclaré le milieu de terrain du club madrilène.

Le retour de Mourinho au Santiago Bernabéu

Pour rappel, José Mourinho le 1er juillet 2026 est officiellement redevenu l’entraîneur principal du Real Madrid et a pris les commandes de l’équipe. Le nouveau contrat de travail du technicien portugais avec le club merengue jusqu’au 30 juin 2029 est prévu.

Au cours de sa carrière, l’expérimenté entraîneur a dirigé de nombreux clubs prestigieux et réputés, tels que Porto, Chelsea, l’Inter, «Manchester United», Tottenham, la Roma, Fenerbahçe, Benfica et União de Leiria.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Federico ValverdeJosé MourinhoReal MadridFabrizio RomanoSantiago Bernabéu
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)