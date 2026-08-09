Federico Valverde réagit au retour de José Mourinho

Federico Valverde, l’un des milieux de terrain majeurs du Real Madrid, a partagé ses premières impressions au sujet de José Mourinho, récemment nommé entraîneur principal de l’équipe.

Les propos du milieu de terrain uruguayen de 28 ans ont été rapportés par le célèbre journaliste et spécialiste du mercato Fabrizio Romano.

« Travailler avec lui est une occasion unique »

Valverde a souligné que s’entraîner sous la direction de l’expérimenté technicien portugais et profiter de son expérience serait bénéfique pour l’équipe :

« Je peux dire que travailler avec José Mourinho est une occasion unique. Nous pouvons apprendre énormément de lui » , a déclaré le milieu de terrain du club madrilène.

Le retour de Mourinho au Santiago Bernabéu

Pour rappel, José Mourinho le 1er juillet 2026 est officiellement redevenu l’entraîneur principal du Real Madrid et a pris les commandes de l’équipe. Le nouveau contrat de travail du technicien portugais avec le club merengue jusqu’au 30 juin 2029 est prévu.

Au cours de sa carrière, l’expérimenté entraîneur a dirigé de nombreux clubs prestigieux et réputés, tels que Porto, Chelsea, l’Inter, «Manchester United», Tottenham, la Roma, Fenerbahçe, Benfica et União de Leiria.

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