Dana White a été reçu dans le restaurant de McGregor et lui a adressé un message vidéo !

·56·Sport
Dana White a été reçu dans le restaurant de McGregor et lui a adressé un message vidéo !

Le président de l’UFC, Dana White, a été reçu au célèbre restaurant « Black Forge Inn », appartenant à Conor McGregor et situé à Dublin, la capitale irlandaise.

Le patron de la plus grande ligue mondiale de MMA s’est rendu en Irlande dans le cadre de la « semaine des combats » organisée avant le tournoi « Zuffa Boxing 10 ». Au cours de sa visite, White a publié un message vidéo sur sa page officielle des réseaux sociaux, adressant ses vœux les plus sincères à McGregor, qui se remettait d’une opération.

« Rétablis-toi et remets-toi vite sur pied »

Après avoir salué la qualité du service et des plats du restaurant, Dana White s’est adressé à Conor en ces termes :

« Je vous l’avais dit : je suis ici, au Black Forge Inn. Le service est excellent, l’hospitalité aussi, et les plats sont délicieux. Merci, mon frère. Rétablis-toi vite et remets-toi sur pied », a déclaré le président de l’UFC.

Quand Conor McGregor fera-t-il son retour dans l’octogone ?

Rappelons que Conor McGregor, qui a subi avec succès une opération du genou, avait récemment dévoilé ses projets.

Le combattant irlandais prévoit de faire son retour dans l’octogone lors du tournoi « International Fight Week » 2027 afin de disputer le dernier combat prévu par son contrat actuel avec l’UFC.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Dana WhiteConor McGregorUFCDublinIrlande
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Girona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeGirona veut rapatrier son ancien joueur d’Arabie saouditeAujourd'hui, 02:52La semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéLa semaine décisive pour l’avenir de Julián Álvarez a commencéAujourd'hui, 02:35Darwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubDarwin Núñez a annoncé le transfert de Ronald Araújo à Liverpool avant le clubAujourd'hui, 02:16Monaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraMonaco rejette l’offre colossale reçue pour Lamine CamaraAujourd'hui, 01:34La Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíLa Juventus et Bologne poursuivent les négociations pour le transfert de Jhon LucumíAujourd'hui, 00:55Florian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaFlorian Wirtz séduit par les idées tactiques d’Andoni IraolaAujourd'hui, 00:33
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)