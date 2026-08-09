Dana White a été reçu dans le restaurant de McGregor et lui a adressé un message vidéo !

Le président de l’UFC, Dana White, a été reçu au célèbre restaurant « Black Forge Inn », appartenant à Conor McGregor et situé à Dublin, la capitale irlandaise.

Le patron de la plus grande ligue mondiale de MMA s’est rendu en Irlande dans le cadre de la « semaine des combats » organisée avant le tournoi « Zuffa Boxing 10 ». Au cours de sa visite, White a publié un message vidéo sur sa page officielle des réseaux sociaux, adressant ses vœux les plus sincères à McGregor, qui se remettait d’une opération.

« Rétablis-toi et remets-toi vite sur pied »

Après avoir salué la qualité du service et des plats du restaurant, Dana White s’est adressé à Conor en ces termes :

« Je vous l’avais dit : je suis ici, au Black Forge Inn. Le service est excellent, l’hospitalité aussi, et les plats sont délicieux. Merci, mon frère. Rétablis-toi vite et remets-toi sur pied », a déclaré le président de l’UFC.

Quand Conor McGregor fera-t-il son retour dans l’octogone ?

Rappelons que Conor McGregor, qui a subi avec succès une opération du genou, avait récemment dévoilé ses projets.

Le combattant irlandais prévoit de faire son retour dans l’octogone lors du tournoi « International Fight Week » 2027 afin de disputer le dernier combat prévu par son contrat actuel avec l’UFC.

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