Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a franchi une nouvelle étape majeure dans le monde du football en devenant le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Lors du match contre l'Autriche à Dallas, Messi a inscrit un doublé, portant son total à 18 buts dans le tournoi et battant ainsi le record de la légende allemande Miroslav Klose. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

L'épouse du footballeur, Antonela Roccuzzo, qui a suivi ces moments historiques depuis le stade, n'a pas caché son émotion sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une photo avec leurs enfants — Thiago, Mateo et Ciro — soulignant sa fierté face au succès de Messi. Selon Goal.com, tous ses fils soutenaient l'équipe d'Argentine en portant le maillot emblématique numéro 10 de leur père.

Record historique et match dramatique

Le match a commencé par un revers inattendu pour Lionel Messi. À la 8e minute, Messi a manqué le penalty accordé par l'arbitre, envoyant le ballon au-dessus de la barre transversale. C'était la troisième fois dans l'histoire des Coupes du Monde (hors séances de tirs au but) qu'il manquait un penalty durant un match.

Cependant, l'attaquant expérimenté ne s'est pas laissé abattre et a continué à faire preuve de son talent. Après avoir ouvert le score juste avant la fin de la première période, Messi a inscrit un second but dans les dernières minutes de la seconde période, assurant la victoire de son équipe 2-0. Ce sont précisément ces buts qui lui ont permis de dépasser Miroslav Klose et de devenir le détenteur absolu du record.

Joie familiale et prochaine étape

Sur sa page Instagram, Antonela Roccuzzo a partagé ses sentiments : « C'est un grand honneur pour moi de te voir écrire l'histoire encore et encore. Je t'aime, Lionel Messi ! ». Cette victoire a permis à l'Argentine de prendre la tête du groupe J et de valider prématurément son ticket pour les play-offs.

Dans une interview après le match, Messi a souligné qu'il était important pour l'équipe d'accomplir l'objectif de sortir du groupe tôt, ce qui apporterait de la sérénité avant la dernière journée. Les champions du monde en titre font un pas assuré vers la défense de leur titre, et Messi demeure la force motrice principale de son équipe.