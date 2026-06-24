Lionel Messi pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030 et rejoindre la Premier League ?

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Lionel Messi pourrait-il participer à la Coupe du Monde 2030 et rejoindre la Premier League ?

Légende vivante du football, Lionel Messi continue d'étonner les supporters et les experts en maintenant une forme physique incroyable. Selon l'ancien attaquant de l'équipe d'Angleterre Gabby Agbonlahor, la star argentine pourrait non seulement continuer à jouer à un haut niveau, mais pourrait même fouler la pelouse lors de la prochaine Coupe du Monde à l'âge de 43 ans. C'est ce que rapporte Goal.com. information indique.

Lors d'une interview sur talkSPORT, Agbonlahor est revenu sur le talent phénoménal de Messi, soulignant que s'il rejoignait la Premier League anglaise, il pourrait mener n'importe quelle équipe vers le titre. Plus précisément, il a analysé l'effet Messi en prenant l'exemple de son ancien club, Aston Villa. Selon lui, si Lionel Messi rejoignait l'effectif, l'équipe serait même capable de remporter la Ligue des Champions.

La Premier League et les sommets européens

"Si Aston Villa recrutait Messi, l'équipe remporterait la Premier League et la Ligue des Champions. Je n'en doute pas", déclare Agbonlahor. Ces affirmations audacieuses de l'expert surviennent après le début impressionnant de Messi dans un tournoi majeur en Amérique du Nord. Rappelons que Lionel Messi est devenu le joueur le plus âgé à inscrire un triplé dans l'histoire de la Coupe du Monde, détenant le record absolu avec 18 buts dans la compétition.

Bien que Lionel Messi soit sur le point de fêter ses 39 ans, son activité sur le terrain et sa capacité à diriger le jeu n'ont pas diminué. Selon Agbonlahor, alors que beaucoup considèrent ce tournoi comme la dernière grande compétition de Messi, il pourrait en réalité participer à la Coupe du Monde anniversaire de 2030.

Respect des supporters et résultats historiques

Se remémorant la Coupe du Monde au Qatar, Agbonlahor a déclaré que chaque mouvement de Messi sur le terrain était pour les supporters comme un concert inoubliable de 90 minutes. L'amour infini des supporters argentins pour leur capitaine et le fait que Messi ait marqué lors de six matchs consécutifs prouvent qu'il est toujours le meilleur joueur du monde.

Actuellement, Lionel Messi reste une figure décisive non seulement pour son club, mais aussi pour son équipe nationale. Les prédictions selon lesquelles il serait encore sur le terrain à 43 ans suscitent des débats passionnés au sein de la communauté footballistique. Si cela se concrétise, Messi consolidera encore davantage son nom comme l'un des joueurs ayant eu la carrière la plus longue et la plus réussie de l'histoire du football.

Lionel MessiCoupe du MondeAston VillaFootballRecord
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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