L'ancien défenseur de l'équipe nationale d'Angleterre et de Manchester United, Rio Ferdinand, a réagi à la performance de Cristiano Ronaldo face à l'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

L'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire convaincante 5-0. Ronaldo, âgé de 41 ans, a inscrit un doublé en trouvant deux fois le chemin des filets ouzbeks.

Ferdinand a particulièrement salué le nouveau match de haut niveau de son ancien coéquipier. Selon lui, Ronaldo a répondu aux critiques par ses actions sur le terrain et ses buts.

« Il l'a fait. Cristiano a forcé tout le monde à se taire. Un autre Mondial, et encore de nouveaux buts de Ronaldo », a écrit Rio Ferdinand sur ses réseaux sociaux.

Le doublé de Ronaldo a joué un rôle crucial dans la large victoire du Portugal. Malgré son âge, l'attaquant expérimenté continue d'afficher une grande efficacité lors de la Coupe du Monde.

À l'issue de la deuxième journée, l'équipe nationale du Portugal occupe la deuxième place du groupe avec quatre points.

Pour la dernière journée de la phase de groupes, le Portugal affrontera l'équipe nationale de Colombie le 28 juin.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera ce même jour la République démocratique du Congo. Lors de ce match, les « Loups Blancs » lutteront pour décrocher la troisième place du groupe et obtenir leur premier résultat positif au Mondial.