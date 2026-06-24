Cristiano Ronaldo : Je suis revenu pour que les gens ne m'oublient pas

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Cristiano Ronaldo : Je suis revenu pour que les gens ne m'oublient pas

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a commenté ses propos tenus après le match contre l'Ouzbékistan lors de la deuxième journée du groupe K de la Coupe du Monde 2026.

Lors de ce match remporté 5-0 par le Portugal, l'avant-centre de 41 ans a marqué deux buts, contribuant largement au succès éclatant de son équipe.

Après la rencontre, Ronaldo avait déclaré brièvement mais avec assurance : « Je suis revenu ».

Ces mots du footballeur ont suscité un grand intérêt parmi les supporters et les experts. Plus tard, il a expliqué pourquoi il avait dit cela.

« Pour que les gens ne m'oublient pas », a rapporté le célèbre insider Fabrizio Romano en citant Ronaldo.

La star portugaise a une nouvelle fois démontré son efficacité dans les Coupes du Monde en inscrivant un doublé contre l'Ouzbékistan. Malgré son âge, il reste l'un des leaders principaux de la sélection nationale.

La déclaration de Ronaldo « Je suis revenu » a été perçue comme une réponse à ses détracteurs, apportée par son jeu et ses buts sur le terrain.

Après la deuxième journée, l'équipe nationale du Portugal occupe la deuxième place du groupe K avec quatre points.

Pour la dernière journée de la phase de groupes, le Portugal affrontera la Colombie le 28 juin.

L'équipe nationale de l'Ouzbékistan jouera le même jour contre la République démocratique du Congo pour la troisième place.

Cristiano RonaldoPortugalFabrizio RomanoOuzbékistanColombie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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